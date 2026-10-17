Guvernul Niculescu, la vot marți în Parlament. Când au loc audierile miniștrilor și câte voturi ar putea obține

Guvernul propus de Luca Niculescu intră în procedura parlamentară de învestire. Audierile miniștrilor în comisiile de specialitate sunt programate luni și marți, iar votul final în plenul reunit ar urma să aibă loc marți, de la ora 14:00. Potrivit surselor Realitatea PLUS, noul Executiv ar putea obține aproximativ 280 de voturi, peste pragul necesar de 233.
Audierile miniștrilor propuși în Guvernul Niculescu încep luni
Miniștrii propuși vor fi audiați în comisiile parlamentare de specialitate începând de luni, de la ora 12:00. Audierile vor continua până seara și vor fi reluate marți, de la ora 09:00.
Calendarul se desfășoară pe parcursul a două zile, fiecărui candidat fiindu-i alocată aproximativ o jumătate de oră pentru prezentarea priorităților și răspunsurile la întrebările parlamentarilor.
Marți, de la ora 14:00, este programată ședința plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului, în care se va da votul de învestire a noului Executiv.
Florin Manole, Florin Barbu și Alexandru Rogobete, printre cei care au mai trecut prin audieri
O parte dintre membrii propuși pentru cabinetul condus de Luca Niculescu au mai deținut portofolii ministeriale și au trecut anterior prin procedura audierilor parlamentare.
Printre aceștia se numără Florin Manole, Florin Barbu, Alexandru Rogobete, Natalia Intotero și Radu Marinescu. Aceștia au făcut parte din guverne care au primit în trecut votul de încredere al Parlamentului.
Noul Guvern ar putea primi aproximativ 280 de voturi, conform surselor
Potrivit surselor Realitatea PLUS, estimările dinaintea votului indică o susținere de aproximativ 280 de parlamentari, față de cele 233 de voturi necesare pentru învestire.
Voturile ar urma să provină de la PSD, PNL, UDMR, PACE și UPR, precum și de la o parte dintre parlamentarii neafiliați, conform acelorași surse.
Nivelul final al susținerii parlamentare va fi stabilit în urma votului programat marți, de la ora 14:00.