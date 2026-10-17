Guvernul Niculescu, la vot marți în Parlament. Când au loc audierile miniștrilor și câte voturi ar putea obține

Publicat 17 oct. 2026, 10:29 Sursă Realitatea PLUS

Guvernul propus de Luca Niculescu intră în procedura parlamentară de învestire. Audierile miniștrilor în comisiile de specialitate sunt programate luni și marți, iar votul final în plenul reunit ar urma să aibă loc marți, de la ora 14:00. Potrivit surselor Realitatea PLUS, noul Executiv ar putea obține aproximativ 280 de voturi, peste pragul necesar de 233.

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