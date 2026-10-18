Daniel Zamfir critică mandatul lui Ilie Bolojan la conducerea României

Daniel Zamfir a comentat declarațiile lui Ilie Bolojan privind resursa umană a PSD, afirmând că nu se aștepta ca liderul PNL să îi laude pe social-democrați. Senatorul a amintit însă că Bolojan și-a exprimat în repetate rânduri satisfacția față de activitatea reprezentanților PSD din Guvern.
Senatorul PSD Daniel Zamfir a lansat noi critici la adresa lui Ilie Bolojan, după declarațiile fostului premier despre activitatea miniștrilor social-democrați. Liderul grupului PSD din Senat a amintit că, în trecut, Bolojan își exprimase aprecierea față de reprezentanții partidului în Guvern, însă ulterior a formulat reproșuri la adresa fostului ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete. Zamfir a vorbit și despre urgența formării unui nou Executiv, susținând că România nu își mai permite prelungirea perioadei de incertitudine politică.
Daniel Zamfir îi reproșează lui Bolojan schimbarea discursului despre miniștrii PSD
Daniel Zamfir a ironizat declarațiile lui Ilie Bolojan referitoare la Alexandru Rogobete, fostul ministru PSD al Sănătății. Senatorul a remarcat diferența dintre criticile formulate recent de liderul liberal și aprecierile pe care acesta le-ar fi exprimat anterior cu privire la activitatea miniștrilor social-democrați.
„Acum aflăm de la domnul Bolojan cât de rău a fost domnul Rogobete”, a afirmat Zamfir.
În timpul protestelor din sistemul sanitar din vara acestui an, Bolojan îl descrisese pe Rogobete drept unul dintre „piromanii” grevei din spitale. Declarația a fost readusă în discuție de senatorul PSD, în contextul dezbaterilor privind evaluarea activității foștilor membri ai Guvernului.
Zamfir susține că România are nevoie urgentă de un nou Guvern
Liderul senatorilor PSD consideră că formarea unui nou Executiv reprezintă o prioritate, în condițiile în care există probleme care necesită soluții rapide. Potrivit acestuia, autoritățile trebuie să se concentreze asupra dosarelor urgente, fără ca instabilitatea politică să prelungească blocajele.
Zamfir a apreciat că necesitatea rezolvării acestor probleme ar putea explica și momentul în care Ilie Bolojan a dorit să părăsească funcția de premier. În opinia senatorului, dificultățile care se acumulează trebuie gestionate înainte ca efectele lor să devină și mai greu de controlat.
Referindu-se la plecarea lui Bolojan de la conducerea Guvernului, social-democratul a afirmat că PSD și-ar fi dorit ca aceasta să se producă mai devreme.
De ce și-ar fi dorit PSD plecarea mai rapidă a lui Ilie Bolojan
Daniel Zamfir a susținut că situația politică ar fi putut evolua diferit dacă, imediat după adoptarea moțiunii, Ilie Bolojan ar fi acceptat mai repede o soluție pentru formarea unui nou Executiv.
Potrivit senatorului, variantele puteau include instalarea unui guvern tehnocrat sau desemnarea unui premier din partea PNL. În opinia sa, o decizie luată la acel moment ar fi putut evita prelungirea perioadei în care țara a fost condusă de un Executiv interimar.
Declarațiile lui Zamfir vin în contextul pregătirilor pentru învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu. Conform calendarului parlamentar menționat în materialul inițial, miniștrii propuși urmau să fie audiați în comisiile de specialitate luni și marți, iar votul de învestitură era programat marți, de la ora 14:00.
Daniel Zamfir este senator PSD de București și liderul grupului social-democrat din Senat.