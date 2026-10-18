Daniel Zamfir critică mandatul lui Ilie Bolojan la conducerea României

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 oct. 2026, 21:14

Daniel Zamfir a comentat declarațiile lui Ilie Bolojan privind resursa umană a PSD, afirmând că nu se aștepta ca liderul PNL să îi laude pe social-democrați. Senatorul a amintit însă că Bolojan și-a exprimat în repetate rânduri satisfacția față de activitatea reprezentanților PSD din Guvern.

Distribuie articolul