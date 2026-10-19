Daniel Zamfir, aviz favorabil pentru Ministerul Economiei. Ce promite să facă pentru firmele din România și unde vrea să investească miliarde de euro

Daniel Zamfir a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor parlamentare reunite pentru funcția de ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Candidatura sa a fost susținută de 48 de voturi, în timp ce 26 de membri ai comisiilor s-au pronunțat împotrivă, iar două persoane s-au abținut.
În timpul audierilor, ministrul desemnat a susținut că România are nevoie de măsuri urgente pentru redresarea economiei și a atras atenția asupra deficitului comercial, scăderii producției industriale și numărului de firme dizolvate. Zamfir a anunțat că relansarea economică va reprezenta principala prioritate a mandatului său și a prezentat direcțiile unui program de reindustrializare care prevede finanțări de miliarde de euro.
Daniel Zamfir avertizează asupra problemelor economice și cere măsuri urgente
În fața parlamentarilor din comisiile de specialitate reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, Daniel Zamfir a afirmat că situația economică impune intervenții concrete, ale căror efecte să se vadă într-un interval cât mai scurt.
Ministrul desemnat a criticat abordarea concentrată exclusiv asupra deficitului bugetar și a susținut că redresarea trebuie să țină cont și de situația reală a economiei, inclusiv de evoluția comerțului exterior și a producției industriale.
Potrivit datelor prezentate de acesta, deficitul comercial al României a ajuns la 22,4 miliarde de euro în primele opt luni ale anului, cu 1,4% peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului precedent. În același interval, producția industrială a consemnat o scădere de 3,7%.
Aproape 30.000 de firme au fost dizolvate în primul trimestru
Un alt indicator invocat de Daniel Zamfir în fața parlamentarilor a fost numărul societăților comerciale dizolvate la începutul anului. Ministrul desemnat a făcut referire la datele Registrului Comerțului, care arată că 29.818 firme au fost dizolvate în primul trimestru.
Cifra este cu 12,95% mai mare decât cea înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor prezentate de Zamfir.
Acesta a invocat evoluția firmelor, alături de deficitul comercial și de reducerea producției industriale, în argumentația sa privind necesitatea unor măsuri care să susțină economia și să contribuie la relansarea activității economice.
Relansarea economică, principala prioritate a mandatului
Daniel Zamfir a transmis că obiectivul central al mandatului său va fi relansarea economiei și a afirmat că măsurile anunțate trebuie să fie aplicate efectiv, nu să rămână doar la nivel declarativ.
În ceea ce privește programul de guvernare, acesta a indicat implementarea planului de relansare economică și reindustrializare drept una dintre primele acțiuni concrete.
Potrivit lui Zamfir, cadrul necesar există deja, prin Ordonanța 8/2026, care a fost aprobată, dar nu a fost implementată. Programul cuprinde șapte direcții de dezvoltare, iar ministrul desemnat a subliniat că aplicarea acestora este importantă, în condițiile în care proiectul fusese asumat încă din anul precedent.
Șapte direcții de finanțare pentru relansarea economiei și reindustrializare
În timpul audierilor, Daniel Zamfir a prezentat domeniile vizate de programul de relansare economică și reindustrializare, precum și sumele prevăzute pentru mai multe categorii de investiții.
Printre domeniile menționate se numără creșterea competitivității și susținerea produselor pentru care România înregistrează deficit comercial, cu o alocare de 1,05 miliarde de euro. O altă direcție vizează materiile prime critice, despre care ministrul desemnat a spus că reprezintă un domeniu important pentru planurile sale.
Cercetarea, dezvoltarea și tehnologiile înalte beneficiază, potrivit prezentării sale, de o alocare de 1,05 miliarde de euro. Pentru industria de apărare sunt prevăzute 200 de milioane de euro, în timp ce investițiile regionale ar urma să primească 500 de milioane de euro.
Programul include, de asemenea, sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru proiectele de minimis, cu o alocare de 100 de milioane de euro.
În privința modalităților de acordare a sprijinului, Zamfir a precizat că finanțarea va putea fi oferită sub formă de granturi, printr-un credit fiscal acordat pe o perioadă de șapte ani, precum și prin garanții și bonificații de dobândă.
Audierile miniștrilor propuși în Guvernul Luca Niculescu continuă marți
Audierea lui Daniel Zamfir face parte din procedura parlamentară de evaluare a miniștrilor propuși în Guvernul Luca Niculescu. Candidații sunt audiați luni și marți în comisiile de specialitate ale Parlamentului.
Programul audierilor de luni a început la ora 12:00 și a fost stabilit până la ora 20:00. În acest interval, 13 miniștri urmează să își prezinte prioritățile pentru mandatele propuse și să răspundă întrebărilor adresate de parlamentari.
Daniel Zamfir a obținut aviz favorabil pentru portofoliul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, cu 48 de voturi pentru, 26 împotrivă și două abțineri.