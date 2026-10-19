Daniel Zamfir, aviz favorabil pentru Ministerul Economiei. Ce promite să facă pentru firmele din România și unde vrea să investească miliarde de euro

Publicat 19 oct. 2026, 16:18 Sursă Agerpres

Daniel Zamfir a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor parlamentare reunite pentru funcția de ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Candidatura sa a fost susținută de 48 de voturi, în timp ce 26 de membri ai comisiilor s-au pronunțat împotrivă, iar două persoane s-au abținut.

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