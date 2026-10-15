Crin Antonescu, analiză dură după ieșirile pe surse din PSD: PNL încearcă să-și salveze rețeaua de cadre

S-ar putea, s-ar putea, n-am informații în acest sens, am văzut doar tot așa vehiculate pe surse, ni se pare plauzibil, s-ar putea să se încerce un acord cu premierul, cu noul guvern, de menținere a oamenilor Partidului Național Liberal de pe poziții altele în jos decât miniștri sau secretari de stat. Pentru că Partidul Național Liberal, care în această privință seamănă foarte mult cu PSD-ul pe care îl critică atât de tare, este un partid care depinde foarte mult de rețeaua clientelară, de rețeaua de cadre pe funcții. Și sigur că domnul Bolojan, ca un om cu multă experiență politică, lider de organizație ani de zile, știe foarte bine cât deranj ar provocar această opoziție pe care altfel PNL-ul din gură o clamează cu multă veselie. Deci este posibil ca aceste lucruri să fie la mijloc, să se încerce să se negocieze.
Cert este că, repet, domnul Bolojan și PNL-ul au ajuns într-o situație încurcată, în care fie își țin cuvântul pe care recent l-a dat Ilie Bolojan în calitate de purtător de cuvânt al partidului, adică decizia de a da votul de învestire pentru interesul național, cum se spune, sau a se răzgândi încă o dată, căutând explicații, atunci când singura explicație este doar presiunea grupurilor mediatice și grupurilor de propagandă asupra lui Ilie Bolojan. Vom vedea care e decizia lor, dar de negociat pot fi într-adevăr multe lucruri.