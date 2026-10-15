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Politica· 2 min citire

Crin Antonescu, analiză dură după ieșirile pe surse din PSD: PNL încearcă să-și salveze rețeaua de cadre

Foto/Arhivă/Inquam

Foto/Arhivă/Inquam

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Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 oct. 2026, 18:52

Fostul președinte al Partidului Național Liberal, Crin Antonescu, a comentat la Realitatea Plus tensiunile din culisele politice, apărute în urma informațiilor vehiculate pe surse din ședințele PSD privind curățenia totală în funcțiile publice.

Negocieri din umbră pentru conservarea funcțiilor

În contextul zvonurilor conform cărora social-democrații ar fi cerut schimbi radicale în aparatul bugetar și revocarea numirilor făcute în perioadele de interimat, Crin Antonescu consideră plauzibil un scenariu în care PNL încearcă să obțină garanții de la viitorul executiv pentru eșaloanele secunde.

Fostul lider liberal a subliniat că PNL depinde masiv de structura sa din teritoriu și din administrație, replicând modelul pe care îl critică la adversarii politici:

  • Miza eșalonului doi: Negocierile s-ar putea concentra pe păstrarea oamenilor PNL din funcțiile aflate sub nivelul de ministru sau secretar de stat.

  • Dependența de rețea: Antonescu remarcă faptul că PNL „seamănă foarte mult cu PSD-ul” în privința dependenței de rețeaua de cadre și de clientela politică.

  • Presiunea pe conducere: Trecerea totală în opoziție și pierderea funcțiilor ar provoca mari nemulțumiri interne, lucru pe care Ilie Bolojan îl cunoaște din experiența sa de organizație.

Dilema lui Ilie Bolojan: Cuvântul dat sau presiunea mediatică

Crin Antonescu avertizează că PNL și Ilie Bolojan se află într-o poziție extrem de complicată înaintea votului decisiv din Parlament. Conducerea PNL trebuie să aleagă între respectarea angajamentelor asumate public și cedarea în fața grupurilor de presiune:

„Domnul Bolojan și PNL-ul au ajuns într-o situație încurcată, în care fie își țin cuvântul (...) adică decizia de a da votul de învestire pentru interesul național, sau a se răzgândi încă o dată, căutând explicații.”

Potrivit analizei sale, o eventuală răzgândire a liberalilor nu ar fi justificată politic, ci ar fi doar rezultatul direct al presiunilor exercitate de canalele de propagandă și de grupurile mediatice partenere.

S-ar putea, s-ar putea, n-am informații în acest sens, am văzut doar tot așa vehiculate pe surse, ni se pare plauzibil, s-ar putea să se încerce un acord cu premierul, cu noul guvern, de menținere a oamenilor Partidului Național Liberal de pe poziții altele în jos decât miniștri sau secretari de stat. Pentru că Partidul Național Liberal, care în această privință seamănă foarte mult cu PSD-ul pe care îl critică atât de tare, este un partid care depinde foarte mult de rețeaua clientelară, de rețeaua de cadre pe funcții. Și sigur că domnul Bolojan, ca un om cu multă experiență politică, lider de organizație ani de zile, știe foarte bine cât deranj ar provocar această opoziție pe care altfel PNL-ul din gură o clamează cu multă veselie. Deci este posibil ca aceste lucruri să fie la mijloc, să se încerce să se negocieze.

Cert este că, repet, domnul Bolojan și PNL-ul au ajuns într-o situație încurcată, în care fie își țin cuvântul pe care recent l-a dat Ilie Bolojan în calitate de purtător de cuvânt al partidului, adică decizia de a da votul de învestire pentru interesul național, cum se spune, sau a se răzgândi încă o dată, căutând explicații, atunci când singura explicație este doar presiunea grupurilor mediatice și grupurilor de propagandă asupra lui Ilie Bolojan. Vom vedea care e decizia lor, dar de negociat pot fi într-adevăr multe lucruri.

— a declarat Crin Antonescu/PNL Crin Antonescu la Realitatea Plus
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