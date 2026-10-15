Crin Antonescu, analiză dură după ieșirile pe surse din PSD: PNL încearcă să-și salveze rețeaua de cadre

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 oct. 2026, 18:52

Fostul președinte al Partidului Național Liberal, Crin Antonescu, a comentat la Realitatea Plus tensiunile din culisele politice, apărute în urma informațiilor vehiculate pe surse din ședințele PSD privind curățenia totală în funcțiile publice.

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