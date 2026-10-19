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Politica· 1 min citire

Ce prevede acordul semnat de UDMR cu Luca Niculescu. Kelemen Hunor a explicat condițiile în care va susține Guvernul

Kelemen Hunor a explicat condițiile în care va susține Guvernul

Kelemen Hunor a explicat condițiile în care va susține Guvernul

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Scris deGabriela Mănăilescu
Publicat19 oct. 2026, 23:25
SursăTVR1

UDMR va vota cabinetul condus de premierul desemnat Luca Niculescu, însă susținerea formațiunii nu înseamnă că viitorul Executiv va beneficia de o majoritate parlamentară stabilă.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat că fiecare proiect pe care Guvernul va dori să îl promoveze va trebui negociat punctual.

Liderul UDMR a explicat ce conține acordul semnat cu Luca Niculescu în emisiunea „Dialoguri libere”, difuzată de TVR 1.

Deficitul bugetar și angajamentele financiare ale României

Kelemen Hunor a explicat că documentul cuprinde angajamente privind deficitul bugetar, obligațiile financiare ale României, dar și respectarea drepturilor minorităților etnice.

Ținta de deficit respectat, angajamentele financiare (…). Noi am mai introdus câteva chestiuni legate de minoritățile etnice, învățământul și drepturile minorităților etnice care trebuie respectate. Nu am discutat altceva decât ceea ce este astăzi în angajamentul României în legile votate în Parlament, să rămână așa. Deci nu sunt lucruri extravagante, nu este un acord foarte, foarte stufos

— a declarat președintele UDMR

Ce solicită UDMR pentru investiții și autoritățile locale

Liderul formațiunii a precizat că acordul vizează și finanțarea investițiilor și a administrațiilor locale. Potrivit acestuia, resursele trebuie repartizate echilibrat atât la rectificarea bugetară, cât și după aceasta.

Investițiile și autoritățile locale să aibă finanțare corectă, echilibrată și la rectificare, și după rectificare. Deci astea sunt în mare în acordul semnat de noi

— a declarat Kelemen Hunor

De ce a semnat UDMR un acord bilateral cu Luca Niculescu

Președintele UDMR a vorbit și despre forma documentului și despre varianta pe care ar fi preferat-o inițial. Acesta a spus că, la început, ar fi optat pentru un acord încheiat între partidele implicate, însă negocierile s-au concretizat printr-un document bilateral cu premierul desemnat.

Eu probabil că la început aș fi preferat să avem un acord între ei, dar s-a dorit să fie acord bilateral cu Luca Niculescu. Eu cred că până la urmă toată lumea a zis că e mai bine așa, că ar fi fost dificil să faci un acord bilateral, fiindcă între PNL și PSD există o prăpastie relativ mare și noi cu toții am fost de acord să votăm un guvern, să avem un guvern cu drepturi depline sau cu puteri depline, dar sigur, fiecare după aceea își vede de treabă. Susținem pe anumite proiecte, punctual

— a mai spus Kelemen Hunor

Liderul UDMR a avertizat astfel că votul pentru învestirea Guvernului nu echivalează cu un sprijin necondiționat pentru toate inițiativele viitorului Executiv. Susținerea formațiunii va depinde de fiecare proiect în parte, care va trebui negociat.

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