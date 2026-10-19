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Politica· 1 min citire
Ce prevede acordul semnat de UDMR cu Luca Niculescu. Kelemen Hunor a explicat condițiile în care va susține Guvernul
Kelemen Hunor a explicat condițiile în care va susține Guvernul
Publicat19 oct. 2026, 23:25
SursăTVR1
UDMR va vota cabinetul condus de premierul desemnat Luca Niculescu, însă susținerea formațiunii nu înseamnă că viitorul Executiv va beneficia de o majoritate parlamentară stabilă.
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