Bolojan, greu de destituit: „Voi rămâne la partid cât timp este nevoie de mine”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 oct. 2026, 22:05

Proaspăt debarcat de la Palatul Victoria, după un an întreg de critici vehemente, Ilie Bolojan pare să fie mult mai greu de înlăturat de la șefia PNL, deși puciștii din partid fac eforturi considerabile de ceva timp. Bolojan a declarat că nu are de gând să părăsească corabia liberală și că va sta cât timp va fi nevoie de el la partid.

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