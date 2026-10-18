Bolojan, greu de destituit: „Voi rămâne la partid cât timp este nevoie de mine”

Proaspăt debarcat de la Palatul Victoria, după un an întreg de critici vehemente, Ilie Bolojan pare să fie mult mai greu de înlăturat de la șefia PNL, deși puciștii din partid fac eforturi considerabile de ceva timp. Bolojan a declarat că nu are de gând să părăsească corabia liberală și că va sta cât timp va fi nevoie de el la partid.
Ilie Bolojan susține că nu există, în acest moment, o amenințare la adresa poziției sale de președinte al PNL, în ciuda nemulțumirilor apărute în partid în legătură cu susținerea Guvernului Niculescu. Invitat duminică seara la un post TV, liderul liberal a afirmat că va rămâne la conducerea formațiunii atât timp cât colegii săi îl vor considera util. Bolojan a vorbit și despre motivele pentru care unii liberali ar fi preferat continuarea guvernării, despre disciplina de partid și despre votul programat în Parlament.
Ilie Bolojan exclude, momentan, o schimbare la conducerea PNL
Întrebat dacă există liberali care încearcă să îl înlăture din funcția de președinte al partidului, Ilie Bolojan a declarat că o asemenea problemă nu se pune în prezent. Acesta a amintit că principalele decizii politice adoptate în ultima perioadă, inclusiv retragerea PNL de la guvernare și trecerea în opoziție, au beneficiat de sprijinul unei majorități confortabile în interiorul formațiunii.
„Voi rămâne în fruntea PNL atât timp cât acest partid va considera că îi sunt util”, a declarat liderul liberal la B1 TV.
Bolojan a recunoscut că există opinii diferite în partid, însă a subliniat că divergențele sunt firești într-o formațiune politică. În opinia sa, existența unor nemulțumiri nu înseamnă automat că poziția sa de lider este în pericol.
Bolojan critică liberalii interesați de funcții în Guvern
Președintele PNL a explicat că nemulțumirile unor colegi față de decizia de a intra în opoziție au motive diferite. El a făcut distincția între liberalii care își doreau continuarea guvernării pentru a putea contribui la rezolvarea problemelor țării și cei care ar fi urmărit obținerea unor funcții și avantaje.
Bolojan a calificat drept legitimă dorința de a participa la guvernare pentru a pune în aplicare proiecte politice. În schimb, el a avertizat că intrarea la putere doar pentru ocuparea unor poziții nu ar aduce beneficii nici României, nici partidului.
Liderul liberal a abordat și rezervele unor membri PNL față de susținerea unui guvern în care este implicat PSD, în condițiile în care cele două formațiuni s-au aflat de-a lungul timpului în competiție politică. Bolojan susține că le-a explicat colegilor că votul pentru noul Executiv trebuie privit ca o decizie necesară, nu ca o simplă opțiune politică.
Ce spune Ilie Bolojan despre posibilele absențe ale liberalilor la vot
Referindu-se la votul de învestitură programat pentru marți, liderul PNL a fost întrebat dacă se așteaptă ca unii parlamentari liberali să lipsească. Bolojan a răspuns că absențele pot apărea la orice vot parlamentar, din motive diverse, dar și-a exprimat încrederea că membrii partidului vor respecta decizia adoptată în interiorul formațiunii.
Acesta a pus accentul pe responsabilitatea colectivă și pe necesitatea ca parlamentarii să acționeze ca o echipă atunci când partidul stabilește o direcție.
Întrebat dacă Guvernul Niculescu ar putea obține suficiente voturi și fără sprijinul parlamentarilor PNL, Bolojan a respins ideea asumării unor riscuri pe baza unor calcule politice. El a amintit că, în actualul Parlament, fragmentarea politică poate face ca rezultatul unui vot să fie greu de anticipat.
În opinia sa, faptul că un guvern ar putea avea teoretic suficiente voturi nu reprezintă o garanție că acesta va fi și învestit.
PNL se pregătește pentru o perioadă dificilă în opoziție
Ilie Bolojan a recunoscut că perioada următoare nu va fi ușoară pentru liberali, însă consideră că opoziția le oferă ocazia de a-și reconstrui credibilitatea și de a demonstra că pot reprezenta o alternativă la guvernare.
Liderul PNL a susținut că partidul trebuie să îi convingă pe alegători prin pozițiile și acțiunile sale, într-un context politic marcat de tensiuni și de neîncredere.
Totuși, decizia de a susține învestirea noului Executiv nu este unanim acceptată în partid. Filiala PNL Iași, condusă de vicepreședintele Alexandru Muraru, a anunțat că nu va vota pentru învestirea Guvernului Niculescu.
Votul parlamentar este programat marți, de la ora 14:00, iar rezultatul va arăta în ce măsură partidele implicate reușesc să obțină sprijinul necesar pentru formarea noului Guvern.