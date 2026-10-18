Bătălia pentru Palatul Victoria. Luca Niculescu și-a adunat echipa de miniștri înainte de proba de foc din Parlament

Numărătoare inversă la Vârful Puterii. Cu doar câteva ore înaintea maratonului de audieri din comisiile parlamentare, premierul desemnat Luca Niculescu a convocat noii miniștri într-o ședință crucială la Palatul Victoria. Întâlnirea, descrisă drept un apel ferm la responsabilitate și mobilizare, marchează intrarea în linie dreaptă pentru învestirea noului Executiv.
Niculescu le-a trasat viitorilor demnitari un cadru clar de lucru: guvernarea nu va fi o plimbare de plăcere, iar problemele majore ale țării — amânate succesiv în ultimii ani — necesită soluții rapide și dureroase, dar absolut necesare.
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Una dintre marile provocări ale noului Guvern rămâne omogenizarea unei echipe formate din profiluri extrem de diverse. La aceeași masă s-au așezat politicieni de carieră, universitari, reprezentanți ai mediului cultural și antreprenori de succes.
În ciuda diferențelor de parcurs sau de viziune, Luca Niculescu a cerut rigoare militară și renunțarea la orgolii, subliniind că adevăratul test al guvernării va fi perceput direct în buzunarul și nivelul de trai al cetățenilor.
Trecerea la „diplomația banilor”: Parteneriatele externe trebuie să aducă investiții și locuri de muncă
Pe lângă dosarele fierbinți de securitate națională, Niculescu propune o schimbare radicală de paradigmă în politica externă a României. Premierul desemnat vrea să transforme relațiile diplomatice ale țării într-un motor de expansiune economică.
În viziunea noului Executiv, vizitele oficiale și parteneriatele strategice vor fi calibrate direct pe oportunități de afaceri:
Injecții de capital: Atragerea masivă de investiții străine directe în sectoare cheie.
Piețe noi pentru companiile românești: Susținerea activă a exportatorilor autohtoni pe piețele internaționale.
Oportunități pe piața muncii: Crearea de noi locuri de muncă mai bine plătite.
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Formatul politic intră de luni în faza fierbinte. Miniștrii desemnați urmează să treacă prin filtrul audierilor din comisii, o procedură ce se anunță tensionată pe fondul opoziției declarate din partea PNL și a altor formațiuni. Votul final de învestitură este programat pentru marți.
Miza este uriașă: într-un climat geopolitic și economic incert, România are nevoie urgentă de un guvern cu atribuții depline, capabil să adopte decizii majore și să deblocheze proiectele naționale stagnante.