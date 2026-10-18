Bătălia pentru Palatul Victoria. Luca Niculescu și-a adunat echipa de miniștri înainte de proba de foc din Parlament

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 oct. 2026, 17:46

Numărătoare inversă la Vârful Puterii. Cu doar câteva ore înaintea maratonului de audieri din comisiile parlamentare, premierul desemnat Luca Niculescu a convocat noii miniștri într-o ședință crucială la Palatul Victoria. Întâlnirea, descrisă drept un apel ferm la responsabilitate și mobilizare, marchează intrarea în linie dreaptă pentru învestirea noului Executiv.

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