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Politica· 2 min citire

Bătălia pentru Palatul Victoria. Luca Niculescu și-a adunat echipa de miniștri înainte de proba de foc din Parlament

Foto/Arhivă/Inquam

Foto/Arhivă/Inquam

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Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 oct. 2026, 17:46

Numărătoare inversă la Vârful Puterii. Cu doar câteva ore înaintea maratonului de audieri din comisiile parlamentare, premierul desemnat Luca Niculescu a convocat noii miniștri într-o ședință crucială la Palatul Victoria. Întâlnirea, descrisă drept un apel ferm la responsabilitate și mobilizare, marchează intrarea în linie dreaptă pentru învestirea noului Executiv.

Niculescu le-a trasat viitorilor demnitari un cadru clar de lucru: guvernarea nu va fi o plimbare de plăcere, iar problemele majore ale țării — amânate succesiv în ultimii ani — necesită soluții rapide și dureroase, dar absolut necesare.

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Una dintre marile provocări ale noului Guvern rămâne omogenizarea unei echipe formate din profiluri extrem de diverse. La aceeași masă s-au așezat politicieni de carieră, universitari, reprezentanți ai mediului cultural și antreprenori de succes.

În ciuda diferențelor de parcurs sau de viziune, Luca Niculescu a cerut rigoare militară și renunțarea la orgolii, subliniind că adevăratul test al guvernării va fi perceput direct în buzunarul și nivelul de trai al cetățenilor.

Le-am spus colegilor că, deși venim din medii diferite, vom forma o singură echipă, cu un singur obiectiv: să facem lucrurile să meargă mai bine în România.

Nu ne așteaptă o perioadă ușoară. Ceea ce contează nu este ce promitem pe hârtie, ci ce reușim să schimbăm concret în bine în viața oamenilor

— a declarat Luca Niculescu, premier desemnat.

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Pe lângă dosarele fierbinți de securitate națională, Niculescu propune o schimbare radicală de paradigmă în politica externă a României. Premierul desemnat vrea să transforme relațiile diplomatice ale țării într-un motor de expansiune economică.

În viziunea noului Executiv, vizitele oficiale și parteneriatele strategice vor fi calibrate direct pe oportunități de afaceri:

  • Injecții de capital: Atragerea masivă de investiții străine directe în sectoare cheie.

  • Piețe noi pentru companiile românești: Susținerea activă a exportatorilor autohtoni pe piețele internaționale.

  • Oportunități pe piața muncii: Crearea de noi locuri de muncă mai bine plătite.

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Formatul politic intră de luni în faza fierbinte. Miniștrii desemnați urmează să treacă prin filtrul audierilor din comisii, o procedură ce se anunță tensionată pe fondul opoziției declarate din partea PNL și a altor formațiuni. Votul final de învestitură este programat pentru marți.

Miza este uriașă: într-un climat geopolitic și economic incert, România are nevoie urgentă de un guvern cu atribuții depline, capabil să adopte decizii majore și să deblocheze proiectele naționale stagnante.

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