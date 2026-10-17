Ambasadorul SUA, mesaj despre amenințarea dronelor: „Suntem alături de România”

România nu are nevoie de explicații privind amenințarea reprezentată de drone, a transmis ambasadorul SUA, în contextul în care tot mai multe aparate de zbor fără pilot sau fragmente ale acestora au căzut pe teritoriul țării noastre. Diplomatul a vorbit și despre punerea în aplicare a Proiectului de Plan Național de Acțiune al NATO pentru România.
Ambasadorul SUA: Parteneriatul cu România nu a fost niciodată mai important
Ambasadorul american a reafirmat sprijinul Statelor Unite pentru România și a subliniat importanța Parteneriatului Strategic dintre cele două țări. Potrivit acestuia, preocupările comune trebuie să se concretizeze în acțiuni comune.
„Suntem alături de România. Aceasta este o dovadă în plus că Parteneriatul Strategic dintre Statele Unite și România nu a fost niciodată mai puternic și niciodată mai important. Parteneriatul nostru își atinge potențialul maxim atunci când preocupările comune se transformă în acțiuni comune”, a declarat ambasadorul SUA.
Mesajul, în contextul dronelor căzute pe teritoriul României
Declarațiile vin după ce tot mai multe drone sau fragmente ale acestor dispozitive au căzut pe teritoriul României. În acest context, diplomatul american a abordat și punerea în aplicare a Proiectului de Plan Național de Acțiune al NATO pentru țara noastră.