Ambasadorul SUA, mesaj despre amenințarea dronelor: „Suntem alături de România”

Publicat 17 oct. 2026, 09:44 Sursă Realitatea PLUS

România nu are nevoie de explicații privind amenințarea reprezentată de drone, a transmis ambasadorul SUA, în contextul în care tot mai multe aparate de zbor fără pilot sau fragmente ale acestora au căzut pe teritoriul țării noastre. Diplomatul a vorbit și despre punerea în aplicare a Proiectului de Plan Național de Acțiune al NATO pentru România.

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