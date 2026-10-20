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Politica· 1 min citire

Alexandru Rogobete, după depunerea jurământului de ministru al Sănătății: „Nimeni nu va mai fi lăsat în urmă”. Ce priorități anunță

Alexandru Rogobete / Sursa foto - Captură video

Alexandru Rogobete / Sursa foto - Captură video

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Georgiana Balaban
Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 oct. 2026, 21:36

Alexandru Rogobete a depus jurământul în funcția de ministru al Sănătății și a transmis un mesaj în care a subliniat responsabilitatea pe care și-o asumă față de pacienți și personalul medical. Noul ministru susține că sistemul sanitar are nevoie de reforme concrete, investiții și continuitate, nu de măsuri improvizate sau decizii luate fără consultarea celor direct implicați.

În mesajul publicat după preluarea mandatului, Rogobete a anunțat că una dintre prioritățile sale imediate este reducerea presiunii asupra spitalelor și identificarea unor soluții rapide pentru problemele cu care se confruntă sistemul medical din România.

Alexandru Rogobete: Sănătatea are nevoie de reforme și continuitate

Noul ministru al Sănătății a afirmat că își asumă această funcție cu responsabilitate și cu atenția îndreptată către nevoile pacienților și ale medicilor. Acesta a subliniat că experiența sa în domeniu îl ajută să înțeleagă dificultățile cu care se confruntă sistemul sanitar.

Astăzi am depus jurământul în calitate de Ministru al Sănătății. Este o mare responsabilitate, pe care mi-o asum cu toată inima și cu gândul direct la pacienții și medicii din România. Știu foarte bine ce înseamnă acest sistem, pentru că am fost mereu alături de oameni. Sănătatea are nevoie de reforme care construiesc, nu de măsuri care blochează. Are nevoie de continuitate, nu de improvizații. Am spus mereu că sistemul nu se schimbă prin lozinci sau prin decizii luate din birou, fără să înțelegem consecințele. Se schimbă prin investiții reale, prin respect pentru personalul medical și prin grija constantă față de pacient. Prioritatea mea imediată este să reducem presiunea uriașă de pe spitale și din întregul sistem. Ne vom așeza la aceeași masă cu profesioniștii din sănătate, cu asociațiile de pacienți și cu toți cei de bună-credință. Avem nevoie de un dialog cinstit și de soluții rapide pentru a merge mai departe. Vom continua ce am început și vom repara ceea ce nu funcționează. Avem de finalizat investiții majore, de la spitale regionale și centre pentru mari arși, până la digitalizare, programe eficiente de prevenție și acces rapid la tratamente pentru fiecare bolnav. Sănătatea nu este un simplu tabel Excel. În spatele fiecărei decizii sunt oameni, sunt vieți, sunt drame și speranțe. Nimeni nu va mai fi lăsat în urmă. Încrederea ne face bine!

— a declarat Alexandru Rogobete.

Declarațiile marchează începutul mandatului său la conducerea Ministerului Sănătății, într-un context în care presiunea asupra spitalelor, nevoia de investiții și accesul pacienților la servicii medicale rămân teme importante pentru sistemul sanitar din România.

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