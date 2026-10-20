Alexandru Rogobete, după depunerea jurământului de ministru al Sănătății: „Nimeni nu va mai fi lăsat în urmă”. Ce priorități anunță

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 oct. 2026, 21:36

Alexandru Rogobete a depus jurământul în funcția de ministru al Sănătății și a transmis un mesaj în care a subliniat responsabilitatea pe care și-o asumă față de pacienți și personalul medical. Noul ministru susține că sistemul sanitar are nevoie de reforme concrete, investiții și continuitate, nu de măsuri improvizate sau decizii luate fără consultarea celor direct implicați.

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