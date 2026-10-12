Bucureștenii din patru sectoare rămân fără apă rece până la 9 ore. Lista străzilor afectate

Locuitorii din patru sectoare ale Capitalei vor rămâne fără apă rece în perioada 13-16 octombrie, din cauza unor lucrări de modernizare anunțate de Apa Nova. În unele zone, alimentarea va fi întreruptă timp de câteva ore, în timp ce în altele opririle vor dura până la nouă ore. Sunt vizate mai multe străzi din sectoarele 1, 2, 4 și 5, iar bucureștenii sunt sfătuiți să verifice programul intervențiilor pentru a ști când nu vor avea apă la robinete.
Compania Apa Nova a anunțat că lucrările vor avea loc atât pe timpul zilei, cât și noaptea, în funcție de zona în care se intervine. Cele mai lungi întreruperi sunt programate în Sectorul 4, unde alimentarea cu apă rece va fi oprită timp de nouă ore. În Sectorul 2, mai multe străzi vor fi afectate în aceeași noapte, iar alte opriri sunt programate în zilele următoare.
Sectorul 1. Unde și când se oprește apa rece
În Sectorul 1, lucrările de modernizare vor afecta trei străzi, iar întreruperile sunt programate în noaptea de 13 spre 14 octombrie și în primele ore ale zilei de miercuri. Pe două dintre străzi, locuitorii vor rămâne fără apă timp de șapte ore, în timp ce pe Strada George Enescu oprirea va dura două ore și jumătate.
Programul anunțat de Apa Nova este următorul:
Strada Piatra Morii și Strada Turnu Roșu: din 13 octombrie, ora 22:00, până pe 14 octombrie, ora 05:00.
Strada George Enescu: 14 octombrie, între orele 00:30 și 03:00.
Sectorul 2. Mai multe străzi rămân fără apă rece
În Sectorul 2 sunt programate cele mai multe intervenții, în perioada 13-16 octombrie. Primele opriri vor avea loc în noaptea de marți spre miercuri, pe mai multe artere, printre care Calea Moșilor și Bulevardul Carol. Miercuri, 14 octombrie, sunt programate lucrări și pe Bulevardul Ferdinand I și în zona Gării Obor, unde apa va lipsi timp de șapte ore.
Lista completă a străzilor și a intervalelor orare:
Strada Luchian Ștefan, Calea Moșilor, Intrarea Vermont Nicolae și Bulevardul Carol: din 13 octombrie, ora 22:00, până pe 14 octombrie, ora 05:00.
Strada Piatra Mare: 14 octombrie, între orele 00:30 și 03:00.
Bulevardul Ferdinand I, Strada Eufrosin Poteca și Bulevardul Gara Obor: 14 octombrie, între orele 09:00 și 16:00.
Strada Calafat: 15 octombrie, între orele 00:30 și 03:00.
Apa Nova a mai programat o intervenție pe Șoseaua Iancului, în data de 16 octombrie, între orele 00:30 și 03:00. În acest caz, compania precizează că lucrările nu au zonă de influență și nu vor afecta alimentarea cu apă a clienților.
Sectorul 4. Apa rece va fi oprită timp de nouă ore
În Sectorul 4, întreruperile sunt programate joi, 15 octombrie. Cele mai multe străzi vor rămâne fără apă rece între orele 09:00 și 18:00, ceea ce înseamnă nouă ore fără alimentare. O altă intervenție va avea loc în timpul nopții, pe Calea Șerban Vodă, unde oprirea va fi mai scurtă.
Străzile afectate sunt:
Drum Jilavei, Strada Vârciorova, Strada Drăgănești, Șoseaua Berceni, Intrarea Balaci și Strada Dealu Mare: 15 octombrie, între orele 09:00 și 18:00.
Calea Șerban Vodă: 15 octombrie, între orele 00:30 și 03:00.
În Sectorul 5, lucrările anunțate de Apa Nova vizează Șoseaua Panduri. Alimentarea cu apă rece va fi întreruptă vineri, 16 octombrie, între orele 00:30 și 03:00. Noile opriri ale apei reci vin la aproximativ două săptămâni după ce Termoenergetica anunțase probleme cu furnizarea apei calde la peste 1.800 de blocuri din Capitală. Potrivit informațiilor prezentate, situația nu fusese încă remediată.