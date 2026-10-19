Au început înscrierile pentru ajutorul de încălzire în Sectorul 1! Cine poate primi bani și unde se depun cererile

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 19 oct. 2026, 15:10

Locuitorii Sectorului 1 din București pot depune, începând de luni, 19 octombrie, cereri pentru ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie. Sprijinul financiar este destinat familiilor și persoanelor singure cu venituri mici, care au nevoie de ajutor pentru plata facturilor. Primăria Sectorului 1 a anunțat condițiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții, sumele care pot fi acordate și modalitățile prin care oamenii pot depune cererile, inclusiv online, fără să se deplaseze la ghișeu.

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