Au început înscrierile pentru ajutorul de încălzire în Sectorul 1! Cine poate primi bani și unde se depun cererile

Locuitorii Sectorului 1 din București pot depune, începând de luni, 19 octombrie, cereri pentru ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie. Sprijinul financiar este destinat familiilor și persoanelor singure cu venituri mici, care au nevoie de ajutor pentru plata facturilor. Primăria Sectorului 1 a anunțat condițiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții, sumele care pot fi acordate și modalitățile prin care oamenii pot depune cererile, inclusiv online, fără să se deplaseze la ghișeu.
Cine poate primi ajutorul de încălzire în Sectorul 1
Potrivit Primăriei Sectorului 1, de acest sprijin pot beneficia familiile care au un venit net lunar de cel mult 1.386 de lei pentru fiecare membru. În cazul persoanelor singure, limita de venit este de 2.053 de lei pe lună. Cei care se încadrează în aceste condiții pot solicita atât ajutorul pentru încălzirea locuinței, cât și suplimentul pentru energie, în funcție de situația fiecăruia.
Ajutorul pentru încălzire se acordă în perioada noiembrie 2026 - martie 2027, iar valoarea acestuia diferă în funcție de veniturile beneficiarilor. Potrivit regulilor, statul poate compensa între 10% și 100% din valoarea de referință prevăzută de lege. Separat, suplimentul pentru energie este acordat lunar, pe tot parcursul anului, în perioada noiembrie 2026 - octombrie 2027.
Câți bani primesc lunar beneficiarii pentru facturile la energie
Valoarea suplimentului lunar depinde de tipul de energie folosit în locuință. Pentru energia electrică se acordă 30 de lei pe lună, în timp ce pentru gazele naturale sprijinul este de 10 lei lunar. Persoanele care folosesc energie termică pot primi tot 10 lei pe lună, iar pentru încălzirea cu combustibili solizi sau petrolieri suma acordată este de 20 de lei lunar.
Unde se depun cererile pentru ajutorul de încălzire
Locuitorii Sectorului 1 care vor să beneficieze de aceste ajutoare pot depune cererile direct la Biroul Cetățeanului, situat pe strada Mureș nr. 18-24. Programul de lucru este de luni până joi, între orele 08:30 și 16:00, iar vinerea, între 08:30 și 13:30. Cei care nu vor să se deplaseze pot trimite documentele online, prin platforma ConectX.
Cererile pot fi transmise și prin e-mail, la adresele registratura@dgaspc-sectorul1.ro sau relatiiinteretnice@dgaspc-sectorul1.ro. Pentru persoanele care au nelămuriri sau au nevoie de ajutor la completarea documentelor, angajații Compartimentului Protecția Socială, Incluziune și Sprijin Persoane Vulnerabile oferă informații la numerele 021.223.41.90 și 021.223.41.94, interior 280.