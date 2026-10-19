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Zelenski acuză lipsa avertismentelor aliaților înaintea atacurilor rusești din timpul nopții. ”Au vizat din nou infrastructurile energetice”

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat19 oct. 2026, 14:00
Actualizat19 oct. 2026, 14:01

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză lipsa unor avertismente din partea partenerilor internaționali înaintea unui nou val de atacuri rusești cu rachete balistice. Liderul de la Kiev a declarat luni că Ucraina nu a fost informată în prealabil despre loviturile lansate în noaptea de duminică spre luni, potrivit AFP.

Zelenski: ”Nu a existat niciun avertisment prealabil din partea partenerilor noştri”

Un nou atac cu rachete balistice ruseşti a avut loc în mai multe valuri în cursul nopţii şi, încă o dată, nu a existat niciun avertisment prealabil din partea partenerilor noştri

— a susținut liderul ucrainean într-o postare pe X.

Moscova a lansat 16 rachete balistice asupra Kievului şi regiunii sale, precum şi peste 200 de drone asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, între duminică seara şi luni dimineaţa, a precizat Volodimir Zelenski.

Autorităţile au raportat un mort şi opt răniţi la Kiev, precum şi doi morţi la Krivoi Rog, în centrul ţării.

Ei (ruşii) au vizat din nou infrastructurile şi instalaţiile energetice, dar au fost avariate şi o clinică medicală, o şcoală, o staţie de metrou şi clădiri rezidenţiale obişnuite

— a menționat Volodimir Zelenski.

Ucraina se bazează pe informaţiile militare occidentale, în special pe cele furnizate de Statele Unite, pentru detectarea atacurilor ruseşti şi declanşarea alertelor care permit populaţiei să se adăpostească la timp.

Kievul anunţase încă de săptămâna trecută că nu mai primeşte avertismente din partea Statelor Unite privind iminenţa atacurilor ruseşti.

Tensiuni între Washington şi Kiev pe tema încheierii războiului

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat luni că nu a existat ”nicio întrerupere” în schimbul de informaţii cu Kievul, îndemnându-l totodată pe Volodimir Zelenski să ”se concentreze” asupra modului de a ”pune capăt războiului”.

Preşedintele Donald Trump l-a acuzat duminică pe omologul său ucrainean că ”nu doreşte să pună capăt” războiului cu Rusia, pe fondul intensificării tensiunilor dintre Washington şi Kiev.

Volodimir Zelenski a respins luni acuzaţiile, afirmând că Ucraina a ”salutat favorabil literalmente TOATE încercările partenerilor de a încheia acest război într-un mod demn”.

Liderul ucrainean a criticat, de asemenea, blocarea livrărilor de rachete destinate apărării antiaeriene şi relaxarea sancţiunilor împotriva Rusiei.

Atunci când livrările de rachete pentru apărarea aeriană a Ucrainei sunt blocate, în timp ce Rusia beneficiază de relaxări sau amânări ale sancţiunilor, aceasta reprezintă, din păcate, o negare a realităţii din partea partenerilor noştri

— a mai spus președintele ucrainean.

Comentariul liderului de la Kiev vizează un decret prezidenţial semnat de Donald Trump care a scutit vineri Rusia de noi sancţiuni americane. Totodată, Washingtonul a anunţat săptămâna trecută un acord cu Moscova care permite importul de motorină din Rusia, prin ridicarea sancţiunilor care vizau aceste livrări.

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