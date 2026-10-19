Zelenski acuză lipsa avertismentelor aliaților înaintea atacurilor rusești din timpul nopții. ”Au vizat din nou infrastructurile energetice”

Publicat 19 oct. 2026, 14:00 Actualizat 19 oct. 2026, 14:01

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză lipsa unor avertismente din partea partenerilor internaționali înaintea unui nou val de atacuri rusești cu rachete balistice. Liderul de la Kiev a declarat luni că Ucraina nu a fost informată în prealabil despre loviturile lansate în noaptea de duminică spre luni, potrivit AFP.

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