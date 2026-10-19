Viktor Orban, avertizat că riscă închisoarea pe viață! Peter Magyar îl acuză că a vorbit despre o rebeliune armată

Scandal politic de proporții în Ungaria, după ce premierul Péter Magyar l-a avertizat pe fostul prim-ministru Viktor Orbán că schimbarea violentă a ordinii constituționale poate fi pedepsită chiar și cu închisoarea pe viață. Reacția vine după ce Orbán a făcut mai multe declarații despre o posibilă rezistență armată, în cadrul unui eveniment organizat de Digital Civic Circles (DPK). Magyar îl acuză pe fostul lider ungar că a vorbit despre rebeliune armată și despre folosirea forței împotriva ordinii constituționale.
Peter Magyar îl avertizează pe Viktor Orban că poate ajunge la închisoare pe viață
Premierul Ungariei a reacționat printr-un mesaj publicat pe platforma X, în care a criticat dur afirmațiile fostului șef al Guvernului. Magyar susține că Orbán ar fi vorbit despre o rebeliune armată în timp ce râdea și consideră că asemenea declarații nu pot fi tratate cu ușurință. Conflictul dintre Péter Magyar și Viktor Orbán a cunoscut astfel un nou episod, de această dată pe tema unor posibile încălcări grave ale legislației ungare.
Premierul a invocat articolul 254 din Codul penal ungar, care prevede pedepse extrem de dure pentru persoanele care încearcă să schimbe prin violență ordinea constituțională a țării. Potrivit alineatului 1, cei care comit asemenea fapte sau amenință cu folosirea forței riscă între 5 și 20 de ani de închisoare, iar în cele mai grave cazuri pot primi detenție pe viață.
Ce pedepse prevede legea din Ungaria pentru pregătirea unei schimbări violente a puterii
Péter Magyar a atras atenția că legislația ungară pedepsește inclusiv pregătirea unor acțiuni care urmăresc schimbarea prin forță a ordinii constituționale. Potrivit alineatului 2 al aceluiași articol, o persoană care pregătește asemenea fapte poate primi între un an și cinci ani de închisoare. Premierul a folosit aceste prevederi pentru a arăta cât de grave consideră că sunt afirmațiile lui Viktor Orbán, fără ca acest avertisment să însemne că fostul prim-ministru a fost găsit vinovat de vreo infracțiune.
Ce a spus Viktor Orbán despre o posibilă rezistență armată
Scandalul a pornit de la o discuție purtată în timpul unui eveniment organizat de Digital Civic Circles. Viktor Orbán a fost întrebat despre așa-numita „rezistență națională”, iar răspunsul său a stârnit imediat reacția actualului premier. Fostul șef al Guvernului ar fi afirmat că susținătorii săi sunt deja pregătiți și a sugerat că acestora le-ar putea fi împărțite „instrumentele potrivite”, unele contondente, iar altele ascuțite.
Aceste afirmații l-au determinat pe Péter Magyar să invoce pedepsele prevăzute de Codul penal pentru acțiunile violente îndreptate împotriva ordinii constituționale. Premierul consideră că declarațiile fostului lider ungar sunt extrem de grave și a atras atenția asupra consecințelor penale pe care le-ar putea avea pregătirea unei rebeliuni armate.