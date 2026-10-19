Viktor Orban, avertizat că riscă închisoarea pe viață! Peter Magyar îl acuză că a vorbit despre o rebeliune armată

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 19 oct. 2026, 10:00

Scandal politic de proporții în Ungaria, după ce premierul Péter Magyar l-a avertizat pe fostul prim-ministru Viktor Orbán că schimbarea violentă a ordinii constituționale poate fi pedepsită chiar și cu închisoarea pe viață. Reacția vine după ce Orbán a făcut mai multe declarații despre o posibilă rezistență armată, în cadrul unui eveniment organizat de Digital Civic Circles (DPK). Magyar îl acuză pe fostul lider ungar că a vorbit despre rebeliune armată și despre folosirea forței împotriva ordinii constituționale.

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