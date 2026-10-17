Un emisar al lui Putin spune că suspendarea noilor sancțiuni împotriva Rusiei este un „moment istoric”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 17 oct. 2026, 12:22

Decizia președintelui american Donald Trump de a suspenda aplicarea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei a fost salutată de Kirill Dmitriev, emisarul economic al lui Vladimir Putin. Oficialul rus a descris măsura drept un „moment istoric”.

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