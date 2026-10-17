Un emisar al lui Putin spune că suspendarea noilor sancțiuni împotriva Rusiei este un „moment istoric”

Decizia președintelui american Donald Trump de a suspenda aplicarea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei a fost salutată de Kirill Dmitriev, emisarul economic al lui Vladimir Putin. Oficialul rus a descris măsura drept un „moment istoric”.
Kirill Dmitriev salută decizia administrației Trump
Kirill Dmitriev, consilier al Kremlinului pentru cooperare economică internațională, a reacționat sâmbătă pe rețelele sociale, la câteva ore după semnarea decretului prezidențial american.
„Suspendarea legii Graham de administraţia Trump este un moment important şi cu adevărat istoric”, a transmis reprezentantul rus.
Dmitriev a susținut că aplicarea măsurilor ar fi provocat „pagube serioase înainte de toate economiei americane şi pieţelor mondiale”.
Ce măsuri împotriva Rusiei ar fi fost suspendate
Potrivit AFP, Donald Trump a semnat vineri un decret pentru suspendarea unor sancțiuni și taxe vamale americane care vizau veniturile energetice ale Rusiei. Decizia a intervenit cu două zile înainte de data prevăzută pentru intrarea lor în vigoare.
Pachetul de măsuri prezentat drept „legea Graham”, după numele senatorului american Lindsey Graham, viza sectoarele energetic și de apărare ale Rusiei. În aceeași relatare sunt menționate și sancțiuni împotriva lui Vladimir Putin și a altor oficiali ruși de rang înalt.
Decizia vine pe fondul tensiunilor dintre Washington și Kiev
Măsura administrației americane intervine într-un moment tensionat al relațiilor dintre Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP.
La momentul relatării, Vladimir Putin și Kremlinul nu prezentaseră o reacție oficială la decizia Washingtonului, dincolo de mesajul publicat de Dmitriev.
Statele occidentale au introdus sancțiuni împotriva Moscovei după declanșarea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina, în 2022.