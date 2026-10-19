Tragedie în India: 15 morți după ce un camion a intrat în mulțimea de la un festival hindus

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 oct. 2026, 11:13

Cel puțin 15 persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite după ce un camion încărcat cu cereale a intrat în mulțimea de credincioși adunată în apropierea unui templu din centrul Indiei. Printre victime se numără și mai mulți adolescenți. Accidentul s-a produs duminică dimineață, în timpul festivităților dedicate sărbătorii hinduse Navratri.

Distribuie articolul