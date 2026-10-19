Tragedie în India: 15 morți după ce un camion a intrat în mulțimea de la un festival hindus

Cel puțin 15 persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite după ce un camion încărcat cu cereale a intrat în mulțimea de credincioși adunată în apropierea unui templu din centrul Indiei. Printre victime se numără și mai mulți adolescenți. Accidentul s-a produs duminică dimineață, în timpul festivităților dedicate sărbătorii hinduse Navratri.
Camionul a lovit pelerinii și s-a izbit de templu
Potrivit relatărilor din presa indiană, camionul a pierdut controlul pe o porțiune de drum în pantă și a intrat în grupul de credincioși aflați în apropierea unui templu. Vehiculul a lovit și tarabele amenajate pe marginea drumului, înainte de a se izbi de intrarea în templu. Impactul a provocat prăbușirea unei părți din zid, iar mai multe persoane au rămas prinse sub dărâmături.
Șoferul și proprietarul camionului au fost reținuți
Primele informații arată că vehiculul ar fi pătruns într-o zonă în care circulația era restricționată din cauza numărului mare de pelerini. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cum a ajuns camionul pe drumul interzis și dacă o defecțiune tehnică a contribuit la producerea accidentului. Șoferul și proprietarul camionului au fost reținuți, iar mai mulți polițiști au fost sancționați în urma tragediei.