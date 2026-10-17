Sute de mii de oameni iau cu asalt străzile din Franța: elevi, pompieri, pensionari și sindicaliști protestează astăzi

Astăzi se anunță proteste masive în Franța. Elevi și profesori, angajații din domenii-cheie, precum și pensionari și sindicaliști anunță că vor ieși în stradă. Cel puțin 200 de mii de oameni vor participa la manifestațiile de astăzi. Până acum, aproape 7.000 de oameni, printre care și minori, au fost reținuți după protestele violente. Tinerii sunt nemulțumiți de scumpirile din ultima vreme, iar elevii acuză lipsa condițiilor în învățământ. Data nu a fost aleasă întâmplător: 17 octombrie marchează Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei.
Franța se confruntă cu a patra săptămână de proteste ale tinerilor, iar sute de licee au fost blocate de elevi. Aceștia cer înlocuirea profesorilor absenți și repararea clădirilor școlare deteriorate. Mobilizarea este marcată de confruntări cu forțele de ordine și de acuzații privind presupuse abuzuri ale polițiștilor.
Elevii din Franța cer profesori la cursuri și școli reparate
Blocarea liceelor continuă pe fondul nemulțumirilor legate de condițiile de studiu. Elevii reclamă lipsa profesorilor de la ore și starea precară a unor școli, într-o mișcare descrisă drept una dintre cele mai ample mobilizări ale tinerilor din ultimele decenii.
În paralel, mai mulți avocați afirmă că au primit mărturii de la adolescenți care susțin că au fost loviți sau insultați în timpul intervențiilor poliției.
Confruntări în stradă și măsuri sporite de securitate
În ultimele zile, manifestațiile au fost însoțite de ciocniri între protestatari și forțele de ordine. În timpul violențelor au fost incendiate clădiri și au fost înregistrate distrugeri.
Măsurile de securitate au fost intensificate, iar geamurile unor clădiri și magazine au fost protejate pentru a limita pagubele în eventualitatea unor noi incidente.
Amploarea reținerilor a stârnit îngrijorarea organizațiilor pentru drepturile omului. Acestea reclamă presupuse agresiuni fizice și insulte rasiste în timpul intervențiilor forțelor de ordine.
Nemulțumirile sociale readuc în atenție mișcarea Vestelor Galbene
Actualele proteste readuc în discuție nemulțumirile sociale și economice care au alimentat mișcarea Vestelor Galbene din 2018. Declanșată de scumpirea carburanților, mobilizarea de atunci s-a extins ulterior la revendicări privind nivelul de trai.
Sute de mii de persoane sunt așteptate la un nou marș, care ar putea provoca perturbări majore în Franța.