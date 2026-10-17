Sute de mii de oameni iau cu asalt străzile din Franța: elevi, pompieri, pensionari și sindicaliști protestează astăzi

Publicat 17 oct. 2026, 08:10 Sursă Realitatea PLUS

Astăzi se anunță proteste masive în Franța. Elevi și profesori, angajații din domenii-cheie, precum și pensionari și sindicaliști anunță că vor ieși în stradă. Cel puțin 200 de mii de oameni vor participa la manifestațiile de astăzi. Până acum, aproape 7.000 de oameni, printre care și minori, au fost reținuți după protestele violente. Tinerii sunt nemulțumiți de scumpirile din ultima vreme, iar elevii acuză lipsa condițiilor în învățământ. Data nu a fost aleasă întâmplător: 17 octombrie marchează Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei.

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