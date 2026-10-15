Șofer de ambulanță, acuzat că ar fi provocat moartea a șase vârstnici. Pacienții ar fi fost otrăviți cu aer injectat în vene

Un caz cutremurător este judecat în Italia, unde un șofer de ambulanță în vârstă de 27 de ani este acuzat că ar fi provocat moartea mai multor pacienți vârstnici, injectându-le aer în vene în timpul transporturilor medicale. Luca Spada, din localitatea Meldola, se prezintă în fața Curții cu Juri din Forlì, în dosarul privind decesul unei femei de 85 de ani. Alte cinci morți sunt analizate separat de anchetatori.
Luca Spada, judecat pentru moartea unei paciente de 85 de ani
Procesul a început joi, 15 octombrie 2026, iar acuzația care face obiectul judecății vizează moartea Deannei Mambelli, o femeie în vârstă de 85 de ani care se afla într-o ambulanță în drum spre o clinică, unde urma să primească îngrijiri medicale.
Potrivit informațiilor din dosar, femeia avea o stare de sănătate fragilă, însă medicii nu considerau că se afla în pericol iminent de moarte. Procurorii suspectează că Luca Spada i-ar fi introdus aer în sistemul venos prin intermediul unui cateter, iar pacienta ar fi murit la scurt timp.
Ancheta a fost declanșată după ce un coleg ar fi semnalat un număr neobișnuit de decese în rândul persoanelor transportate cu ambulanțele în care lucra tânărul.
Șase decese, investigate de autoritățile italiene
Luca Spada este suspectat de implicare în șase decese ale unor persoane cu vârste cuprinse între 68 și 98 de ani. Deocamdată, procesul se concentrează asupra cazului Deannei Mambelli, în timp ce celelalte cinci situații sunt investigate separat.
Anchetatorii iau în calcul ipoteza că victimele ar fi fost selectate inclusiv pentru că aveau deja catetere venoase montate, ceea ce ar fi putut facilita administrarea substanței suspectate.
Un detaliu important pentru anchetă este reprezentat de descoperirea unei seringi desfăcute pe podeaua ambulanței în care se afla femeia de 85 de ani.
Datele analizate de anchetatori arată că, în intervalul ianuarie-noiembrie 2025, din peste 16.500 de transporturi medicale au fost raportate opt incidente grave, cinci dintre acestea fiind urmate de decese. Potrivit informațiilor din dosar, Luca Spada se afla în ambulanță în toate cele cinci cazuri fatale.
Înregistrări audio, printre probele din dosar
Investigația include și înregistrări telefonice și ambientale realizate între 31 octombrie și 28 decembrie 2025. Unele dintre conversații au ajuns în presa italiană, atrăgând atenția prin referirile la moartea unor persoane în vârstă.
Într-o discuție cu un coleg de la sediul Crucii Roșii din Forlimpopoli, tânărul ar fi făcut o afirmație referitoare la intervențiile medicale și la șansele pacienților de a supraviețui.
„De ce trebuie să salvezi pe toată lumea? Din când în când, cineva trebuie să moară”, ar fi spus acesta, potrivit fragmentelor de conversație relatate de presă.
O altă înregistrare surprinde un dialog cu partenera sa, care îl întreabă dacă a mai omorât o persoană în vârstă și dacă i-a lăsat acesteia o carte de vizită. În conversație apar replici despre transportul unei paciente și despre două decese petrecute în aceeași zi.
Schimbul de replici este analizat în contextul anchetei, însă acuzațiile trebuie evaluate în cadrul procedurilor judiciare, iar vinovăția suspectului urmează să fie stabilită de instanță.
Mesaje și imagini realizate în apropierea unor sicrie
Printre elementele examinate de anchetatori se numără și mesaje sau selfie-uri pe care Luca Spada le-ar fi trimis din apropierea unor sicrie ori în timpul unor exhumări.
Cu toate acestea, potrivit informațiilor din dosar, familiile celor șase persoane decedate nu ar fi apelat la serviciile unei firme de pompe funebre asociate cu suspectul.
Anchetatorii încearcă să stabilească împrejurările fiecărui deces și dacă există o legătură între incidentele medicale raportate și acțiunile de care este suspectat tânărul.
Familia victimei, prezentă la proces
Luca Spada este judecat în prezența avocaților săi, Gloria Parigi și Marco Martines. La ședință sunt așteptați și cei patru copii ai Deannei Mambelli, familia femeii fiind reprezentată de avocatul Max Starni.
Pentru moment, acuzația judecată vizează moartea pacientei de 85 de ani. Celelalte cinci decese suspectate fac obiectul unor investigații distincte, iar responsabilitatea penală a tânărului trebuie stabilită de justiția italiană.