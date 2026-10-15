Șofer de ambulanță, acuzat că ar fi provocat moartea a șase vârstnici. Pacienții ar fi fost otrăviți cu aer injectat în vene

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 oct. 2026, 22:01

Un caz cutremurător este judecat în Italia, unde un șofer de ambulanță în vârstă de 27 de ani este acuzat că ar fi provocat moartea mai multor pacienți vârstnici, injectându-le aer în vene în timpul transporturilor medicale. Luca Spada, din localitatea Meldola, se prezintă în fața Curții cu Juri din Forlì, în dosarul privind decesul unei femei de 85 de ani. Alte cinci morți sunt analizate separat de anchetatori.

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