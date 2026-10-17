Șapte încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova într-o săptămână. Bilanțul a ajuns la 63 în acest an

Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat de șapte ori în perioada 10–16 octombrie, în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei. Patru dintre incidente au fost înregistrate vineri, 16 octombrie, în raioanele Ștefan Vodă și Ocnița, precum și pe segmentul transnistrean, potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău.
De la începutul anului, autoritățile au consemnat 63 de astfel de incidente. Dintre acestea, 15 au avut loc în luna octombrie.
Aparate de zbor militare, semnalate în mai multe zone ale Republicii Moldova
Șase dintre cele șapte incidente raportate în intervalul 10–16 octombrie au vizat pătrunderea neautorizată a unor aparate de zbor cu destinație militară în spațiul aerian al țării.
Survolările înregistrate vineri au fost semnalate în zona localității Tudora, pe direcțiile Otaci–Hădărăuți și Căplani–Olănești, precum și între Purcari și Dnestrovsc.
Alte două încălcări au fost consemnate joi, 15 octombrie, în apropiere de Purcari, în raionul Ștefan Vodă, și de Ivanovca, pe segmentul transnistrean.
Fragmente de dronă cu explozibil, descoperite la Geamăna
Primul incident din perioada analizată a fost raportat pe 10 octombrie. Atunci, în localitatea Geamăna din raionul Anenii Noi au fost găsite fragmente ale unei drone care conținea explozibil.
Potrivit bilanțului prezentat de Ministerul Apărării, numărul încălcărilor spațiului aerian al Republicii Moldova înregistrate din 2022 până în prezent a ajuns la 100.
Avertisment pentru populație: obiectele suspecte nu trebuie atinse
Ministerul Apărării avertizează că dronele, rachetele și resturile acestora pot pune în pericol populația. Cetățenii sunt îndemnați să nu se apropie de asemenea obiecte și să nu le atingă.
Orice descoperire trebuie anunțată imediat la numărul de urgență 112.