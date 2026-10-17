Șapte încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova într-o săptămână. Bilanțul a ajuns la 63 în acest an

Scris de Darius Stănescu Publicat: 17 oct. 2026, 09:54

Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat de șapte ori în perioada 10–16 octombrie, în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei. Patru dintre incidente au fost înregistrate vineri, 16 octombrie, în raioanele Ștefan Vodă și Ocnița, precum și pe segmentul transnistrean, potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău.

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