Rusia va importa benzină până la sfârșitul lui 2026. Ce spune vicepreședintele despre deficitul de combustibil

Scris de Darius Stănescu Publicat: 16 oct. 2026, 14:06

Rusia va continua să importe benzină până la sfârșitul anului 2026, în încercarea de a acoperi deficitul de pe piața internă și de a reface stocurile consumate în timpul verii. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Aleksandr Novak, în contextul problemelor de producție provocate de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești, potrivit EFE.

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