Rusia va importa benzină până la sfârșitul lui 2026. Ce spune vicepreședintele despre deficitul de combustibil

Rusia va continua să importe benzină până la sfârșitul anului 2026, în încercarea de a acoperi deficitul de pe piața internă și de a reface stocurile consumate în timpul verii. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Aleksandr Novak, în contextul problemelor de producție provocate de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești, potrivit EFE.
Prezent la evenimentul „Săptămâna Energiei din Rusia”, oficialul a explicat că aprovizionarea consumatorilor și refacerea rezervelor rămân prioritare pentru autoritățile de la Moscova.
„Cel puțin până la sfârșitul anului, vom continua să importăm benzină, deoarece trebuie să aprovizionăm piața internă și să creștem rezervele, pe care le-am redus în timpul sezonului estival pentru a alimenta piața”, a declarat Novak.
Potrivit vicepremierului rus, importurile de benzină acoperă aproximativ 10% din necesar.
Atacurile asupra rafinăriilor au afectat aprovizionarea cu combustibil
Loviturile lansate de Ucraina asupra infrastructurii petroliere rusești în ultimele luni au afectat producția de benzină și motorină. Problemele de aprovizionare s-au reflectat în scumpiri și în formarea unor cozi la stațiile de alimentare.
Cu o lună înaintea acestor declarații, Novak ceruse măsuri pentru creșterea producției și ajustarea importurilor de combustibil, cu obiectivul de a stabiliza piața internă.
Moscova a recurs și la restricții asupra exporturilor de benzină și motorină, relaxate ulterior parțial pentru a permite reluarea unor livrări externe.
Moscova susține că poate relua rapid exporturile de motorină
În paralel cu importurile de benzină, autoritățile ruse anunță disponibilitatea companiilor de a exporta motorină. Novak a afirmat că firmele sunt pregătite să înceapă livrările „imediat, în orice moment”, iar discuțiile cu partenerii comerciali continuă.
Pregătirea transporturilor presupune însă mai multe etape, de la semnarea contractelor până la închirierea și încărcarea navelor.
„Pentru a efectua aceste livrări, este necesară semnarea unui contract, închirierea și încărcarea navei și expedierea către consumator. Toate acestea durează două-trei săptămâni. Prin urmare, este necesar să se semneze acordurile cât mai curând posibil”, a explicat vicepremierul.
Declarațiile vin după ce președintele american Donald Trump a anunțat că Vladimir Putin i-a promis livrarea unor „milioane de tone” de combustibil către Statele Unite și piața mondială. Potrivit relatării EFE, Washingtonul a decis ulterior ridicarea sancțiunilor asupra motorinei rusești, măsură criticată la Kiev și în Europa.
Novak avansează un volum de până la 3,5 milioane de tone de motorină
Înțelegerea ruso-americană anunțată pe 9 octombrie prevede livrarea imediată a peste 300.000 de tone de motorină, urmată de alte 500.000 de tone în noiembrie și, ulterior, de încă un milion de tone.
Novak a susținut că Rusia ar putea depăși aceste volume și ar putea exporta până la 3,5 milioane de tone de motorină până la sfârșitul anului, în baza acordului cu Statele Unite.
Rusia analizează restricții pentru unele exporturi de GNL
Separat, Moscova ia în calcul limitarea exporturilor de gaze naturale lichefiate realizate de firme care nu sunt producătoare. O eventuală interdicție ar putea fi aplicată până la sfârșitul anului, însă autoritățile nu au adoptat deocamdată o decizie.
„Nu există încă o decizie, dar în termeni generali, ținând cont de situația actuală de pe piața GNL, Ministerul Energiei studiază această opțiune. Vom vedea ce propuneri vor fi prezentate”, a precizat Novak.