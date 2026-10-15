Rebelii Houthi au lansat un atac asupra sediului guvernului yemenit din Aden, o premieră de la reluarea ostilităților. Cel patru morți și peste zece răniți

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 15 oct. 2026, 23:07

Rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Iran, au lansat joi un atac mortal asupra sediului din Aden al guvernului yemenit recunoscut la nivel internațional, primul de acest fel de la reluarea ostilităților în luna iulie. În acest context, Arabia Saudită acuză Teheranul că încurajează intensificarea operațiunilor militare ale rebelilor, care vizează inclusiv teritoriul saudit, relatează AFP.

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