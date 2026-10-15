Rebelii Houthi au lansat un atac asupra sediului guvernului yemenit din Aden, o premieră de la reluarea ostilităților. Cel patru morți și peste zece răniți

Rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Iran, au lansat joi un atac mortal asupra sediului din Aden al guvernului yemenit recunoscut la nivel internațional, primul de acest fel de la reluarea ostilităților în luna iulie. În acest context, Arabia Saudită acuză Teheranul că încurajează intensificarea operațiunilor militare ale rebelilor, care vizează inclusiv teritoriul saudit, relatează AFP.
Palatul prezidențial din Aden, vizat de cinci rachete
Palatul prezidențial din Aden, unde își are sediul din 2015 guvernul yemenit susținut de Riad, a fost lovit de cinci rachete, a anunțat ministrul informațiilor. Acesta a precizat că premierul și membrii cabinetului au scăpat nevătămați.
Potrivit unor surse guvernamentale citate de AFP, atacul s-a soldat cu cel puțin patru morți și peste zece răniți.
Purtătorul de cuvânt militar al rebelilor Houthi, Yahya Saree, a declarat că forțele sale au ”țintit cartierul general al operaţiunilor militare ale inamicului saudit” din interiorul palatului, susținând că ”orice prezenţă militară saudită” reprezintă o ”ţintă legitimă”.
Un jurnalist AFP prezent la fața locului a observat coloane de fum și ambulanțe care se îndreptau spre zona atacului, în timp ce accesul în perimetru a fost restricționat.
Premierul Shaya Mohsen Zindani a transmis pe rețelele sociale că guvernul, alungat din capitala Sanaa de rebelii Houthi în 2015, la un an de la izbucnirea conflictului, ”îşi îndeplineşte în continuare atribuţiile”.
În paralel, forțele guvernamentale yemenite au anunțat că rebelii au lansat ”mai multe rachete balistice” asupra orașului Marib, aflat sub controlul guvernului, într-o regiune petrolieră din centrul țării. Totodată, coaliția condusă de Arabia Saudită a informat că a interceptat drone care se îndreptau spre orașul Khamis Mushait, din sudul regatului.
Arabia Saudită acuză Iranul că sprijină ofensiva rebelilor Houthi
Arabia Saudită, vizată de atacuri ale rebelilor Houthi aproape zilnice și de o amploare fără precedent de la începutul lunii octombrie, a acuzat Iranul că susține intensificarea operațiunilor militare ale grupării.
Oficialul a acuzat, de asemenea, Teheranul că a continuat să ”înarmeze, să antreneze şi să susţină” mișcarea rebelă.
În 2023, Arabia Saudită și Iranul, două puteri regionale rivale, au semnat un acord mediat de China, care urmărea reluarea relațiilor diplomatice și reducerea tensiunilor dintre cele două state.
Deși Riadul menține în continuare un contact ”direct” cu Teheranul, relațiile cu rebelii Houthi au intrat într-un impas. Potrivit lui Krimly, Arabia Saudită nu a mai comunicat cu gruparea de câteva săptămâni, după ce aceasta a refuzat o întâlnire propusă la Muscat, la sediul mediatorului omanez.
Intensificarea conflictului deschide un nou front regional
Reluarea ostilităților în Yemen, în luna iulie, a adăugat o nouă dimensiune conflictului din Orientul Mijlociu și a amplificat presiunile asupra Arabiei Saudite.
Conform coaliției conduse de Riad, de la începutul lunii octombrie, rebelii Houthi au atacat de 20 de ori aeroportul internațional al capitalei saudite, pe lângă operațiunile care au vizat infrastructura petrolieră a regatului.
Intensificarea atacurilor asupra teritoriului saudit, alături de loviturile lansate în Yemen împotriva guvernului recunoscut internațional, evidențiază riscul extinderii confruntărilor și al agravării tensiunilor dintre Arabia Saudită și Iran.