Proteste tensionate în Italia. Poliția a răspuns cu gaze lacrimogene la atacurile manifestanților | VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 oct. 2026, 21:03

Poliția italiană a intervenit cu gaze lacrimogene, sâmbătă, în urma confruntărilor cu manifestanții care au aruncat cu pietre și alte obiecte în piața din fața catedralei gotice din Milano, relatează Reuters.

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