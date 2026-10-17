Proteste tensionate în Italia. Poliția a răspuns cu gaze lacrimogene la atacurile manifestanților | VIDEO

Poliția italiană a intervenit cu gaze lacrimogene, sâmbătă, în urma confruntărilor cu manifestanții care au aruncat cu pietre și alte obiecte în piața din fața catedralei gotice din Milano, relatează Reuters.
Poliția italiană a intervenit în forță în centrul orașului Milano, după ce protestele față de creșterea costului vieții au degenerat în confruntări violente. Mai multe persoane au aruncat cu pietre și diverse obiecte în direcția forțelor de ordine, care au răspuns cu gaze lacrimogene.
Tensiunile s-au extins și în Galleria Vittorio Emanuele II, una dintre cele mai cunoscute galerii comerciale de lux din Milano, aflată în apropierea Domului. Polițiștii echipați pentru intervenții antirevoltă au încercat să îndepărteze grupurile de manifestanți cu fețele acoperite, după ce o parte dintre participanți s-au desprins de coloana principală și au început să provoace incidente.
Violențele au afectat și activitatea din centrul orașului. Mai multe magazine și-au închis porțile, iar turiștii au părăsit zona pentru a evita confruntările. Autoritățile au decis inclusiv închiderea temporară a stației de metrou Duomo, una dintre cele mai aglomerate din centrul orașului.
Potrivit informațiilor publicate de presa italiană, în urma incidentelor au fost raportate persoane rănite și au avut loc arestări. Situația a generat momente de panică în zona catedralei din Milano, unde se aflau numeroși localnici și vizitatori.
Incidente violente au fost semnalate și în Bologna, în nordul Italiei. Potrivit agenției de presă ANSA, poliția a folosit tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea, după ce o altă manifestație a degenerat în confruntări. În urma intervenției, șapte persoane au fost arestate.