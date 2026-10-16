Primele imagini cu Papa Leon al XIV-lea după operația la plămân. Vaticanul a anunțat când va apărea din nou în public

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 16 oct. 2026, 17:33

Vaticanul a publicat vineri primele imagini cu Papa Leon al XIV-lea după intervenția chirurgicală la plămân, efectuată în urma diagnosticului de cancer pulmonar. Suveranul Pontif a fost surprins în timp ce oficia o slujbă religioasă la Spitalul Gemelli din Roma, unde este internat.

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