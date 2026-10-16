Primele imagini cu Papa Leon al XIV-lea după operația la plămân. Vaticanul a anunțat când va apărea din nou în public

Vaticanul a publicat vineri primele imagini cu Papa Leon al XIV-lea după intervenția chirurgicală la plămân, efectuată în urma diagnosticului de cancer pulmonar. Suveranul Pontif a fost surprins în timp ce oficia o slujbă religioasă la Spitalul Gemelli din Roma, unde este internat.
Primele imagini cu Papa Leon al XIV-lea după operația la plămân
În fotografiile publicate de Vatican, Papa apare în timp ce oficiază o slujbă religioasă într-o încăpere amenajată la etajul al zecelea al spitalului. Acesta este surprins și în picioare, fără ajutor, semn că se recuperează rapid după operația suferită.
La slujba de vineri au participat medici, asistente și alți membri ai personalului medical, precum și reprezentanți ai Jandarmeriei Vaticanului. În timpul ceremoniei, Papa le-a mulțumit cadrelor medicale pentru îngrijirea acordată pacienților și pentru sprijinul oferit pe durata spitalizării sale.
Când va apărea din nou în public Papa Leon al XIV-lea
Papa Leon al XIV-lea va avea duminică prima apariție publică de la internare, când va rosti tradiționala rugăciune Angelus, potrivit anunțului făcut de Vatican.
Vă reamintim că suveranul Pontif a fost diagnosticat cu adenocarcinom pulmonar, o formă de cancer pulmonar, iar marți, medicii i-au extirpat lobul inferior al plămânului drept, în cadrul unei intervenții chirurgicale.
Deși evoluția stării sale de sănătate este favorabilă, Vaticanul nu a anunțat încă o dată exactă pentru externare. Estimarea inițială a fost de aproximativ o săptămână de spitalizare.
Pregătirile pentru vizita Suveranului Pontif în America de Sud continuă
În paralel, pregătirile pentru vizita Papei Leon al XIV-lea în America de Sud continuă. Deplasarea este programată în perioada 6-17 noiembrie și include Uruguay, Argentina și Peru.
Deși au existat speculații privind o posibilă amânare a călătoriei din cauza problemelor de sănătate ale Suveranului Pontif, Vaticanul continuă organizarea vizitei și a publicat lista jurnaliștilor acreditați să o relateze.