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Primele imagini cu Papa Leon al XIV-lea după operația la plămân. Vaticanul a anunțat când va apărea din nou în public

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 16 oct. 2026, 17:33

Vaticanul a publicat vineri primele imagini cu Papa Leon al XIV-lea după intervenția chirurgicală la plămân, efectuată în urma diagnosticului de cancer pulmonar. Suveranul Pontif a fost surprins în timp ce oficia o slujbă religioasă la Spitalul Gemelli din Roma, unde este internat.

Primele imagini cu Papa Leon al XIV-lea după operația la plămân

În fotografiile publicate de Vatican, Papa apare în timp ce oficiază o slujbă religioasă într-o încăpere amenajată la etajul al zecelea al spitalului. Acesta este surprins și în picioare, fără ajutor, semn că se recuperează rapid după operația suferită.

papa leon- profimedia

La slujba de vineri au participat medici, asistente și alți membri ai personalului medical, precum și reprezentanți ai Jandarmeriei Vaticanului. În timpul ceremoniei, Papa le-a mulțumit cadrelor medicale pentru îngrijirea acordată pacienților și pentru sprijinul oferit pe durata spitalizării sale.

Când va apărea din nou în public Papa Leon al XIV-lea

Papa Leon al XIV-lea va avea duminică prima apariție publică de la internare, când va rosti tradiționala rugăciune Angelus, potrivit anunțului făcut de Vatican.

Vă reamintim că suveranul Pontif a fost diagnosticat cu adenocarcinom pulmonar, o formă de cancer pulmonar, iar marți, medicii i-au extirpat lobul inferior al plămânului drept, în cadrul unei intervenții chirurgicale.

Deși evoluția stării sale de sănătate este favorabilă, Vaticanul nu a anunțat încă o dată exactă pentru externare. Estimarea inițială a fost de aproximativ o săptămână de spitalizare.

Pregătirile pentru vizita Suveranului Pontif în America de Sud continuă

În paralel, pregătirile pentru vizita Papei Leon al XIV-lea în America de Sud continuă. Deplasarea este programată în perioada 6-17 noiembrie și include Uruguay, Argentina și Peru.

Deși au existat speculații privind o posibilă amânare a călătoriei din cauza problemelor de sănătate ale Suveranului Pontif, Vaticanul continuă organizarea vizitei și a publicat lista jurnaliștilor acreditați să o relateze.

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