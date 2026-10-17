Papa Leon i-a cerut lui Putin să acorde ajutoare unui oraș ucrainean. Ce a anunțat Kremlinul

Scris de Darius Stănescu Publicat: 17 oct. 2026, 08:43

Papa Leon i-a solicitat președintelui rus Vladimir Putin un armistițiu care să permită livrarea de alimente și ajutoare umanitare în Oleşkî, oraș ucrainean aflat sub controlul Rusiei. Kremlinul a anunțat că liderul rus a acceptat cooperarea cu Vaticanul pentru sprijinirea populației, fără să confirme însă un acord privind încetarea focului.

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