Papa Leon i-a cerut lui Putin să acorde ajutoare unui oraș ucrainean. Ce a anunțat Kremlinul

Papa Leon i-a solicitat președintelui rus Vladimir Putin un armistițiu care să permită livrarea de alimente și ajutoare umanitare în Oleşkî, oraș ucrainean aflat sub controlul Rusiei. Kremlinul a anunțat că liderul rus a acceptat cooperarea cu Vaticanul pentru sprijinirea populației, fără să confirme însă un acord privind încetarea focului.
Discuția telefonică a avut loc vineri, la inițiativa pontifului, în contextul deteriorării situației umanitare din orașul situat în regiunea Herson. Locuitorii se confruntă cu dificultăți tot mai mari în procurarea alimentelor și a altor produse esențiale, conform Reuters.
Vaticanul cere acces pentru ajutoare în Oleşkî
Potrivit Vaticanului, Papa Leon și-a exprimat „profunda îngrijorare” față de situația populației și i-a cerut lui Vladimir Putin să faciliteze un armistițiu pentru aprovizionarea orașului.
Secretarul de stat al Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin, a explicat ulterior că pontiful a inițiat convorbirea pentru „a pleda pentru cauza acestui oraș asediat”.
Papa a reafirmat, totodată, disponibilitatea Sfântului Scaun de a susține inițiativele de pace, a transmis Vaticanul.
Kremlinul anunță cooperare, fără să menționeze un armistițiu
În comunicatul publicat după discuție, Kremlinul a precizat că sprijină implicarea Vaticanului în crearea condițiilor necesare pentru protejarea locuitorilor și asigurarea bunurilor de primă necesitate.
„S-a convenit să se coopereze în această privință”, a transmis președinția rusă.
Comunicatul nu menționează însă acceptarea unui armistițiu, solicitat de Papă. Astfel, anunțul Moscovei vizează cooperarea pentru ajutorarea populației, nu confirmarea unei încetări a focului.
Rusia și Ucraina se acuză reciproc de blocarea aprovizionării
Oleşkî se află sub controlul forțelor ruse din februarie 2022. Rusia a recunoscut existența unor probleme grave în aprovizionarea cu alimente și medicamente și susține că armata sa încearcă să le rezolve.
Moscova acuză partea ucraineană că împiedică transporturile de produse esențiale către oraș. Ucraina respinge această versiune și afirmă că forțele ruse blochează livrările de alimente.
Înaintea războiului, Oleşkî avea aproximativ 24.000 de locuitori. În prezent, în oraș mai trăiesc circa 1.700 de persoane, între care 47 de copii, potrivit datelor prezentate de Danielle Bell, șefa Misiunii ONU de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina.
Convorbirea de vineri nu este primul contact dintre Papa Leon și Vladimir Putin. Cei doi au mai discutat telefonic în iunie 2025.