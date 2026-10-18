Moscova avertizează asupra unui război regional după atacurile SUA și Israel în Iran

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 oct. 2026, 16:35

Rusia avertizează asupra riscului unui război total în Orientul Mijlociu. Pe fondul accentuării crizei din zona Golfului, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a subliniat că Moscova acționează pentru a împiedica extinderea ostilităților și degenerarea situației într-un conflict regional deschis.

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