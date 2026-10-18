Moscova avertizează asupra unui război regional după atacurile SUA și Israel în Iran

Rusia avertizează asupra riscului unui război total în Orientul Mijlociu. Pe fondul accentuării crizei din zona Golfului, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a subliniat că Moscova acționează pentru a împiedica extinderea ostilităților și degenerarea situației într-un conflict regional deschis.
Orientul Mijlociu se află din nou la marginea unui conflict militar devastator, pe fondul schimbului de lovituri dintre Washington, Tel Aviv și Teheran. Prezent duminică la reuniunea Rusia – Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG), ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a tras un semnal de alarmă privind riscul ca întreaga zonă să fie târâtă într-un război generalizat.
Diplomatul rus a atribuit responsabilitatea directă Statelor Unite și Israelului, calificând acțiunile militare împotriva Teheranului drept o „agresiune neprovocată” care a declanșat o reacție în lanț periculoasă în mai multe puncte critice din regiune.
Avertisment de la Moscova: Un război extins amenință stabilitatea și piețele energetice
Avertismentul Rusiei vine pe fondul unei retorici extrem de dure din partea Iranului. Oficialii de la Teheran au transmis un mesaj fără echivoc Statelor Unite, subliniind că un nou atac va declanșa riposte directe asupra infrastructurii energetice din întreaga regiune a Golfului Persic.
În acest climat de nesiguranță, Moscova insistă că obiectivul principal al diplomatiei sale este prevenirea unei escaladări necontrolate, care ar dărâma nu doar echilibrul de securitate, ci și fluxurile economice internaționale.
Planul Rusiei pentru Golful Persic: Dialog direct și implicarea Marilor Puteri
Pentru a stabiliza situația, Moscova propune un cadru de negociere directă între statele riverane Golfului și vecinii lor regionali, precum Irakul și Iordania.
Rusia susține că rezolvarea crizei necesită o abordare extinsă, care să depășească formate restrânse de dialog:
Masa negocierilor regionale: Implicarea activă a tuturor țărilor din Golf pentru a preveni colapsul de securitate.
Cooptarea partenerilor externi: Extinderea formatului prin includerea statelor membre ale Organizației Cooperării Islamice (OCI).
Garanții internaționale: Participarea membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU în procesul de negociere, dacă există interes politic în acest sens.
Miza economică din spatele diplomatiei ruse în Orient
Dincolo de componenta geopolitică, Moscova încearcă să protejeze parteneriatele financiare și comerciale construite în ultimii ani cu statele din Golf.
Potrivit datelor prezentate de Serghei Lavrov la reuniune, schimburile comerciale dintre Rusia și țările membre CCG au înregistrat o creştere de 45% la finalul anului trecut. Oficialul rus a reamintit că formatul de cooperare Rusia-Golf, lansat în urmă cu 15 ani la Abu Dhabi, rămâne un canal esențial de comunicare pentru gestionarea celor mai sensibile crize globale.