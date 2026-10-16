Membră a familiei regale din Abu Dhabi, găsită inconștientă pe o stradă din Londra. Ce s-a întâmplat cu un copil de 3 ani aflat în grija sa
Mahrah Al Nahyan / Sursa foto - Daily Mail
Un caz care a ajuns în fața justiției britanice a scos la iveală detalii șocante despre comportamentul unei membre a familiei regale din Abu Dhabi. Mahrah Al Nahyan, în vârstă de 32 de ani, a fost găsită inconștientă pe o stradă din vestul Londrei, în apropierea unui bărbat aflat în aceeași stare. În apropierea celor doi se afla un copil de numai trei ani, lăsat nesupravegheat în timp ce se juca pe trotinetă, în apropierea unei șosele circulate.
Incidentul s-a petrecut în luna iunie, însă identitatea femeii și circumstanțele în care a fost găsită au devenit publice odată cu prezentarea cazului în instanță. Mahrah Al Nahyan a recunoscut că a neglijat copilul, iar judecătorii au decis aplicarea unei pedepse care include măsuri de reabilitare și o amendă.
Mahrah Al Nahyan, găsită inconștientă după un episod de consum de droguri
Scenele care au atras atenția trecătorilor s-au petrecut pe o stradă rezidențială din cartierul londonez Kensington. Femeia zăcea desculță pe trotuar, lângă un gard, în timp ce un bărbat era prăbușit în apropierea intrării unei clădiri. În zonă se aflau și un geamantan, precum și mai multe obiecte personale.
Ceea ce i-a alarmat cel mai mult pe martori a fost prezența unui copil de trei ani, care se plimba cu trotineta în apropierea traficului rutier. În timp ce cei doi adulți nu puteau interveni, oamenii aflați în zonă au încercat să se asigure că micuțul nu ajunge pe carosabil și au alertat autoritățile.
Potrivit informațiilor prezentate de procurori, Mahrah Al Nahyan ar fi rămas inconștientă aproximativ 30 de minute. La fața locului au fost chemate echipaje de poliție și o ambulanță.
Ancheta a scos la iveală că femeia petrecuse un weekend alături de un prieten într-un apartament închiriat prin intermediul platformei Airbnb, pe Sinclair Road, în Kensington. Cei doi ar fi stat în locuință aproximativ 48 de ore, iar printre substanțele consumate s-ar fi numărat cocaina, potrivit relatărilor publicate de Daily Mail.
Apartamentul ar fi costat aproximativ 200 de lire sterline pe noapte și fusese rezervat pentru cel puțin trei nopți. Mai mulți vecini au povestit că au auzit muzică, strigăte și cântece în timpul nopții.
Una dintre persoanele care locuiau în apropiere a relatat că femeia ar fi rămas blocată în afara apartamentului după ce ieșise să ridice o comandă de mâncare. Aceasta ar fi cerut ajutorul unei vecine pentru a lua legătura cu prietenul său, rămas în interiorul locuinței.
Un alt martor a declarat că a observat-o pe Mahrah Al Nahyan inconștientă pe trotuar în după-amiaza zilei de 13 iunie. Situația copilului, aflat în apropierea șoselei fără supravegherea unui adult capabil să intervină, i-a determinat pe trecători să ceară ajutor.
Copilul de trei ani, în pericol lângă o șosea circulată
În centrul procesului s-a aflat situația minorului, care ar fi fost lăsat nesupravegheat în timp ce femeia și bărbatul erau incapabili să reacționeze.
Procurorul Rio Pahlavanpour a explicat în instanță că trecătorii au intervenit după ce au observat că micuțul se afla prea aproape de traficul rutier și nu era supravegheat în mod corespunzător.
Potrivit informațiilor prezentate judecătorilor, copilul ar fi alergat la un moment dat spre șosea pentru a urmări o bucată de hârtie. O persoană aflată în apropiere a reușit să îl oprească înainte ca acesta să ajungă în calea vehiculelor.
Judecătorul a atras atenția asupra gravității situației, subliniind că intervenția oamenilor din zonă a împiedicat producerea unor consecințe potențial dramatice. Copilul ar fi putut fi lovit de o mașină, s-ar fi putut îndepărta și pierde sau ar fi putut ajunge într-o situație periculoasă în lipsa unui adult care să îl protejeze.
În urma incidentului, autoritățile au analizat responsabilitatea femeii față de copilul pe care îl avea în grijă. Mahrah Al Nahyan a pledat vinovată pentru acuzația de neglijare a minorului.
Ce pedeapsă a primit membrul familiei regale
Instanța britanică a decis ca Mahrah Al Nahyan să primească un ordin comunitar pe o perioadă de doi ani, care include obligații legate de reabilitare. De asemenea, femeia a fost amendată cu 5.000 de lire sterline și obligată să achite 1.000 de lire sterline reprezentând cheltuieli judiciare.
În timpul procesului, apărarea a prezentat informații despre problemele femeii legate de consumul de droguri și despre demersurile făcute pentru a-și schimba stilul de viață.
Avocatul Stephen Vullo KC a declarat că aceasta a început un program de tratament pentru dependență la centrul Priory din Woking, Surrey, după incident. Potrivit apărării, programul a început în luna iulie, iar femeia ar fi renunțat la consumul de droguri și și-ar fi exprimat regretul pentru cele întâmplate.
Apărarea a mai susținut că Mahrah Al Nahyan nu consumase droguri chiar în ziua incidentului, însă era extrem de obosită după ce folosise cocaină în zilele anterioare.
Judecătorii au ținut cont de circumstanțele prezentate în dosar, dar au subliniat riscurile la care a fost expus copilul. În instanță s-a precizat, de asemenea, că femeia beneficiază de o alocație lunară de 8.000 de lire sterline.
Locuința de lux în care trăiește Mahrah Al Nahyan
Cazul a atras atenția și asupra stilului de viață al femeii, a cărei reședință permanentă declarată este un penthouse evaluat la aproximativ 1,6 milioane de lire sterline, situat în Wandsworth, în sudul Londrei.
Apartamentul se află într-o clădire victoriană cu valoare istorică, inclusă în categoria imobilelor protejate de gradul II. Construcția a fost ridicată inițial pentru a găzdui fete rămase orfane în urma Războiului Crimeii, iar piatra de temelie a fost pusă de regina Victoria.
De-a lungul timpului, imobilul a trecut prin mai multe transformări. Instituția care funcționa acolo a fost închisă după un scandal, iar în timpul Primului Război Mondial clădirea a fost folosită ca spital militar.
În anii 1980, apartamentul cu patru dormitoare ar fi fost locuit de Andy Taylor, chitaristul formației Duran Duran. Muzicianul ar fi amenajat în locuință o cadă cu hidromasaj și ar fi organizat petreceri extravagante.
În autobiografia sa, „Wild Boy: A Life in Duran Duran”, artistul a descris o perioadă marcată de excese și de consumul de droguri, care i-ar fi afectat echilibrul personal.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News