Membră a familiei regale din Abu Dhabi, găsită inconștientă pe o stradă din Londra. Ce s-a întâmplat cu un copil de 3 ani aflat în grija sa

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 oct. 2026, 23:44

Un caz care a ajuns în fața justiției britanice a scos la iveală detalii șocante despre comportamentul unei membre a familiei regale din Abu Dhabi. Mahrah Al Nahyan, în vârstă de 32 de ani, a fost găsită inconștientă pe o stradă din vestul Londrei, în apropierea unui bărbat aflat în aceeași stare. În apropierea celor doi se afla un copil de numai trei ani, lăsat nesupravegheat în timp ce se juca pe trotinetă, în apropierea unei șosele circulate.

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