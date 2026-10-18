Japonia pregătește o premieră mondială: misiunea care ar putea dezlega misterul lunilor lui Marte

Scris de Darius Stănescu Publicat: 18 oct. 2026, 12:34

Japonia pregătește o premieră în explorarea spațială: aducerea pe Pământ a unor mostre de pe Phobos, unul dintre cei doi sateliți naturali ai planetei Marte. Misiunea MMX, coordonată de Agenția Japoneză de Explorare Aerospațială (JAXA), ar putea ajuta cercetătorii să stabilească originea lunilor marțiene.

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