Donald Trump a demis-o pe purtătoarea de cuvânt a Casei Albe după doar cinci zile în funcție

Scris de Iulian Budusan Publicat: 16 oct. 2026, 21:35

Președintele Donald Trump a decis să o demită pe Katie Zacharia din funcția de purtător de cuvânt al Casei Albe, potrivit consilierilor prezidențiali, punând astfel capăt unui mandat turbulent de numai o săptămână al celei mai vizibile figuri din echipa sa de comunicare.

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