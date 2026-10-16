Donald Trump a demis-o pe purtătoarea de cuvânt a Casei Albe după doar cinci zile în funcție

Președintele Donald Trump a decis să o demită pe Katie Zacharia din funcția de purtător de cuvânt al Casei Albe, potrivit consilierilor prezidențiali, punând astfel capăt unui mandat turbulent de numai o săptămână al celei mai vizibile figuri din echipa sa de comunicare.
Anunțul vine după ce Trump declarase anterior că i-a sugerat acesteia să își reevalueze poziția, lăsând să se înțeleagă clar că experiența ei la Casa Albă s-a încheiat, scrie CNN.
„Sincer, dacă aș fi în locul tău, m-aș mai gândi”, a afirmat Trump că i-ar fi spus vineri dimineață lui Zacharia.
Șeful statului american a menționat că va purta o discuție cu ea la revenirea la Casa Albă și că îi va lăsa decizia finală, însă tonul său a fost departe de a fi unul de susținere: „Katie, chiar ai nevoie de asta? Eu nu cred că ai nevoie.”
Declarațiile au reprezentat un vot de neîncredere surprinzător pentru Zacharia, numită în funcție cu doar o săptămână în urmă. Debutul său ezitant în sala de presă de marți și semnele de întrebare privind studiile și experiența ei au atras critici dure din partea presei și a altor consilieri de la Casa Albă.
Un oficial de la Casa Albă a confirmat că Zacharia se află în proces de „tranziție în afara funcției”, iar un consilier al președintelui a precizat că aceasta va părăsi administrația în următoarele zile.
O numire fulgerătoare, urmată de un eșec rapid
Înainte de a pleca spre un miting electoral în Georgia, Trump a susținut că Zacharia a fost tratată incorect de presă și a descris-o drept un susținător loial, admitând totuși că aceasta nu este potrivită pentru rolul de purtător de cuvânt. „Poate că nu este de ea”, a conceded președintele.
Surse din proximitatea președintelui susțin că Trump continuă să o aprecieze pe Zacharia ca persoană. Ca semn al faptului că administrația dorește să mențină relații bune cu ea, Zacharia și familia sa au fost invitați la cină la reședința vicepreședintelui JD Vance.
Katie Zacharia i-a atras atenția lui Trump prin aparițiile sale ca comentator conservator la televiziune. Numirea ei s-a făcut pe repede înainte, după ce alți candidați fuseseră eliminați din cauză că făcuseră în trecut declarații critice la adresa liderului american.
Lipsa ei de experiență a devenit însă evidentă la prima conferință oficială, când a părut extrem de emoționată și a răspuns la doar trei întrebări. Ulterior, în cadrul unor interviuri tensionate la Fox News, Zacharia a oferit explicații confuze privind studiile sale juridice — după ce Trump o prezentase inițial drept „avocată”, deși ea nu promovase examenul de intrare în barou.
Deși Trump nu a considerat inițial că prima ei conferință a fost un dezastru, interviul acordat ulterior realizatorului Sean Hannity de la Fox News și discuțiile cu aliații săi l-au convins că menținerea ei în funcție este imposibilă, remarcând că Zacharia „nu era pregătită pentru prime-time”.
Cu un mandat de doar cinci zile, Katie Zacharia devine protagonista unuia dintre cele mai scurte mandate din istoria administrației americane, depășindu-l chiar și pe Anthony Scaramucci, care în 2017 a rezistat 11 zile în funcția de director de comunicare al Casei Albe.