Donald Trump a demis-o pe ambasadoarea SUA în Grecia, care s-a lăudat că Washingtonul ar fi fost implicat în căderea guvernului condus de Ilie Bolojan

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 14 oct. 2026, 09:36

Președintele american Donald Trump a demis-o pe ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, după ce presa din SUA a publicat o serie de dezvăluiri compromițătoare, relatează AFP. Una dintre acestea avea legătură directă cu România, Guilfoyle sugerând că administrația de la Casa Albă ar fi fost implicată în căderea guvernului Bolojan și că ar putea proceda la fel și în Grecia. Alte dezvăluiri arată că fosta ambasadoare ar fi cerut bani pentru a-și folosi presupusa influență la cel mai înalt nivel al administrației americane.

Distribuie articolul