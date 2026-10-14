Donald Trump a demis-o pe ambasadoarea SUA în Grecia, care s-a lăudat că Washingtonul ar fi fost implicat în căderea guvernului condus de Ilie Bolojan

Președintele american Donald Trump a demis-o pe ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, după ce presa din SUA a publicat o serie de dezvăluiri compromițătoare, relatează AFP. Una dintre acestea avea legătură directă cu România, Guilfoyle sugerând că administrația de la Casa Albă ar fi fost implicată în căderea guvernului Bolojan și că ar putea proceda la fel și în Grecia. Alte dezvăluiri arată că fosta ambasadoare ar fi cerut bani pentru a-și folosi presupusa influență la cel mai înalt nivel al administrației americane.
„I-am cerut ambasadoarei Guilfoyle să demisioneze. A fost un atu minunat pentru echipă și îi dorim numai bine”, a declarat noua secretară de presă a președinției americane, Katie Zachari, potrivit Reuters.
Donald Trump afirmase încă de luni că ia în considerare demiterea ambasadoarei. „Făcea o treabă bună, dar nu ne-a plăcut ce am citit”, le-a declarat preşedintele american jurnaliştilor, adăugând că nu a vorbit cu ea, dar că „ea nu va mai fi acolo”.
„Funcţia de ambasador al Statelor Unite în Grecia a reprezentat onoarea vieţii mele. Le voi fi veşnic recunoscătoare preşedintelui Donald J. Trump şi secretarului de stat Marco Rubio pentru că mi-au încredinţat privilegiul extraordinar de a reprezenta cea mai mare ţară din istoria lumii”, a scris Kimberly Guilfoyle într-o lungă postare pe X.
Mai mulți parlamentari americani și-au exprimat îngrijorarea cu privire la acuzațiile potrivit cărora Guilfoyle ar fi amenințat că poate folosi influența SUA pentru a submina guvernul Greciei, amintește Reuters.
Conform unor înregistrări audio publicate de Wall Street Journal, publicație care a dezvăluit în ultimele zile mai multe informații despre Guilfoyle, aceasta s-ar fi lăudat, în timpul unei cine care a avut loc în martie 2026, în fața unor oficiali greci și americani, că guvernul român condus de Ilie Bolojan ar fi căzut în urma presiunilor exercitate de administrația Trump și că Washingtonul ar putea produce schimbări similare și în alte țări, inclusiv în Grecia.
Aceeași publicație a mai dezvăluit că fosta ambasadoare în Grecia ar fi promis un tratament preferențial unor oameni de afaceri americani în schimbul unor sume de bani.
Guilfoyle, fosta soție a actualului guvernator al Californiei, Gavin Newsom, și fosta logodnică a lui Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui american, este fost procuror și a lucrat ca analist la Fox News, dar și ca consilier și coordonator de strângere de fonduri pentru campaniile lui Donald Trump.