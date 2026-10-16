Cutremur puternic cu magnitudinea 6,6 în apropierea Peninsulei Kamceatka, Rusia

Un cutremur puternic, cu magnitudinea mb 6,6, s-a produs vineri, 16 octombrie 2026, în apropierea coastei de est a Peninsulei Kamceatka, în Rusia, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).
Seismul a fost înregistrat la ora 06:35:32, ora locală a României, și s-a produs la o adâncime de 130 de kilometri.
Cutremur de magnitudine 6,6 în apropierea coastei de est a Peninsulei Kamceatka
Conform informațiilor publicate de INFP, cutremurul a avut loc lângă coasta de est a peninsulei Kamceatka, în Rusia.
Seismul a avut magnitudinea mb 6,6 și s-a produs la o adâncime de 130 de kilometri, fiind un cutremur puternic înregistrat în regiunea din Extremul Orient al Rusiei.
Peninsula Kamceatka este situată în nord-vestul Oceanului Pacific, într-o regiune cunoscută pentru activitatea seismică intensă.
Cutremure în zona Kamceatka
Peninsula Kamceatka, situată în estul îndepărtat al Rusiei, la Oceanul Pacific, este o zonă cu activitate seismică ridicată, parte a Cercului de Foc al Pacificului. Cutremurele sunt frecvente în această regiune.