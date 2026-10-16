Cutremur puternic cu magnitudinea 6,6 în apropierea Peninsulei Kamceatka, Rusia

Scris de Catalina Anghel Publicat: 16 oct. 2026, 08:00

Un cutremur puternic, cu magnitudinea mb 6,6, s-a produs vineri, 16 octombrie 2026, în apropierea coastei de est a Peninsulei Kamceatka, în Rusia, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

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