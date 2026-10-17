Cod roșu de vreme rea la Istanbul, pe 17 și 18 octombrie. MAE avertizează românii care călătoresc în Turcia

Românii aflați la Istanbul sau care au programată o călătorie în regiune sunt avertizați de Ministerul Afacerilor Externe asupra unui episod de vreme severă, anunțat pentru 17 și 18 octombrie. Ploile torențiale și vântul puternic pot provoca inundații, blocaje în trafic și perturbări ale zborurilor de pe cele două aeroporturi ale metropolei.
Autoritatea pentru Managementul Dezastrelor și Urgențelor din Turcia a emis o atenționare de cod roșu pentru regiunea Istanbul, potrivit informării MAE. Avertizarea îi vizează atât pe cetățenii români care se află deja în zonă, cât și pe cei care tranzitează regiunea sau intenționează să ajungă aici în perioada menționată.
Ploi torențiale și vânt puternic la Istanbul. Ce riscuri sunt anunțate
Fenomenele meteo prognozate pot determina inundații și alunecări de teren, dar și dificultăți de deplasare în zona metropolitană Istanbul.
Printre efectele posibile semnalate de MAE se numără blocajele rutiere, întreruperile temporare ale transportului public și perturbarea traficului aerian pe Aeroportul Internațional Istanbul și pe Aeroportul Internațional Sabiha Gökçen.
În acest context, ministerul le recomandă românilor să respecte instrucțiunile autorităților turce și să evite deplasările care nu sunt esențiale pe durata avertizării.
Ce trebuie să verifice pasagerii care au zboruri spre Istanbul
Persoanele care urmează să călătorească cu avionul spre Istanbul sunt sfătuite să verifice situația zborurilor înainte de plecare, contactând compania aeriană sau consultând informațiile publicate pe site-urile celor două aeroporturi.
Recomandarea vizează verificarea eventualelor modificări ale programului de zbor în contextul condițiilor meteorologice anunțate.
Numere de telefon pentru românii care au nevoie de asistență consulară
Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul Consulatului General al României la Istanbul:
+90 212 358 0516 — apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde operatorii răspund în regim de permanență;
+90 533 542 0695 — telefonul de urgență pentru situații dificile, speciale, cu caracter de urgență.
MAE recomandă, de asemenea, consultarea informațiilor publicate de minister și de Consulatul General al României la Istanbul. Românii care pleacă în străinătate au la dispoziție și aplicația „Călătorește informat”.