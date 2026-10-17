Cod roșu de vreme rea la Istanbul, pe 17 și 18 octombrie. MAE avertizează românii care călătoresc în Turcia

Scris de Darius Stănescu Publicat: 17 oct. 2026, 12:41

Românii aflați la Istanbul sau care au programată o călătorie în regiune sunt avertizați de Ministerul Afacerilor Externe asupra unui episod de vreme severă, anunțat pentru 17 și 18 octombrie. Ploile torențiale și vântul puternic pot provoca inundații, blocaje în trafic și perturbări ale zborurilor de pe cele două aeroporturi ale metropolei.

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