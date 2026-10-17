Cine îl va înlocui pe Antonio Guterres la ONU? Marile puteri nu au ajuns la un acord

Scris de Darius Stănescu Publicat: 17 oct. 2026, 13:11

Desemnarea viitorului secretar general al ONU rămâne blocată după ce niciunul dintre cei șapte candidați nu a trecut de opoziția marilor puteri la votul orientativ de vineri. Rebeca Grynspan continuă să conducă în preferințe, însă rezultatul lasă deschisă posibilitatea intrării în cursă a unor noi candidați.

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