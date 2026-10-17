Cine îl va înlocui pe Antonio Guterres la ONU? Marile puteri nu au ajuns la un acord
ONU (foto: profimedia)
Desemnarea viitorului secretar general al ONU rămâne blocată după ce niciunul dintre cei șapte candidați nu a trecut de opoziția marilor puteri la votul orientativ de vineri. Rebeca Grynspan continuă să conducă în preferințe, însă rezultatul lasă deschisă posibilitatea intrării în cursă a unor noi candidați.
Patru femei și trei bărbați aspiră la funcția ocupată în prezent de Antonio Guterres. Actualul secretar general își încheie la 31 decembrie al doilea mandat de cinci ani, într-o perioadă marcată de conflicte, dificultăți financiare și divergențe între statele membre.
La scrutinul desfășurat cu ușile închise în Consiliul de Securitate, fiecare candidat a primit cel puțin un vot negativ din partea unui membru permanent. Statele care dețin acest statut sunt Statele Unite, Rusia, China, Franța și Marea Britanie.
Rebeca Grynspan conduce cursa pentru șefia ONU, dar întâmpină opoziție
Rebeca Grynspan, din Costa Rica, fostă șefă a Conferinței ONU pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD), a obținut nouă voturi de încurajare, cinci de descurajare și unul fără opinie. Două dintre voturile negative au venit din partea membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate, conform AFP.
Rafael Grossi, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), a primit opt voturi favorabile, șase de descurajare și unul fără opinie. La fel ca în cazul Rebecăi Grynspan, două dintre voturile negative au aparținut unor membri permanenți.
Rezultatele celorlalți cinci candidați au fost:
Carolyn Rodrigues-Birkett, fost ministru de externe al Guyanei: opt voturi de încurajare, șase de descurajare și unul fără opinie;
Olara Otunnu, fost reprezentant special al ONU pentru copii și conflicte armate: patru voturi de încurajare, zece de descurajare și unul fără opinie;
Macky Sall, fost președinte al Senegalului: cinci voturi de încurajare și zece de descurajare;
Maria Fernanda Espinosa, fost ministru de externe și al apărării în Ecuador: trei voturi de încurajare, nouă de descurajare și trei fără opinie;
Ivonne A-Baki, diplomată ecuadoriană: un vot de încurajare și 14 de descurajare.
Scrutinul are, deocamdată, caracter orientativ. Cele 15 state din Consiliul de Securitate au putut alege, în mod anonim, între „încurajează”, „descurajează” și „fără opinie”. Pentru prima dată în această procedură de selecție, buletinele membrilor permanenți au fost diferențiate prin culori.
Noi candidați pot intra în cursa pentru succesiunea lui Guterres
Lipsa unui acord între marile puteri poate favoriza apariția unor candidaturi suplimentare, înscrierea în competiție fiind în continuare posibilă.
Reprezentantul permanent al Statelor Unite la ONU, Mike Waltz, a afirmat înaintea votului că fiecare țară are dreptul suveran de a propune noi nume.
Printre persoanele vehiculate se află Nikolai Mladenov, înalt reprezentant pentru Gaza al „Consiliului pentru pace” înființat de Donald Trump, și Lana Nusseibeh, ministru adjunct pentru afaceri politice al Emiratelor Arabe Unite. Aceste nume sunt menționate ca posibile opțiuni, nu ca noi candidaturi confirmate.
Washingtonul cere ca viitoarea conducere să prioritizeze reforma operațiunilor de menținere a păcii, disciplina bugetară și reducerea birocrației și a cheltuielilor de funcționare.
Presiuni pentru prima femeie la conducerea ONU
Selecția viitorului secretar general se desfășoară și pe fondul revendicărilor privind reprezentarea regională și de gen.
America Latină invocă principiul rotației geografice pentru a susține desemnarea unui candidat din regiune, deși această tradiție nu a fost respectată întotdeauna. În paralel, numeroase state cer ca organizația să fie condusă, pentru prima dată, de o femeie.
Mike Waltz a transmis însă că, din perspectiva Statelor Unite, criteriul decisiv trebuie să fie alegerea celui mai bun candidat, înaintea considerentelor regionale sau de gen.
Viitorul secretar general va prelua o organizație afectată de crize
Succesorul lui Antonio Guterres va ajunge la conducerea ONU într-un moment dificil pentru cooperarea internațională. Organizația se confruntă atât cu multiplicarea conflictelor, cât și cu probleme financiare grave și cu slăbirea sprijinului pentru multilateralism.
Guterres a descris recent situația într-un registru pesimist, afirmând că lucrurile se înrăutățesc de la o zi la alta și că nu vede îmbunătățiri. Actualul secretar general a recunoscut inclusiv limitele puterii sale în fața crizelor internaționale.
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