Belgia urmează exemplul Franței. Proteste de amploare din cauza situației precare a educației | VIDEO

Haos pe străzile din Bruxelles. O manifestație a tinerilor afectați de creșterea costurilor din învățământ s-a transformat într-un protest violent, soldat cu ciocniri între demonstranți și poliție.
Valul de nemulțumiri sociale care mătura Europa a transformat capitala Belgiei într-un câmp de luptă. Zeci de tineri mascați au atacat forțele de ordine, au răsturnat mașini și au devastat mobilier stradal în timpul unor proteste violente împotriva scumpirii educației și a reformelor universitare.
Haosul din Bruxelles vine pe fondul unei mișcări de contestare tot mai agresive, alimentată de tensiunile sociale din Franța vecină. Ceea ce trebuia să fie un marș pașnic al studenților împotriva taxelor tot mai mari din sistemul de învățământ francofon s-a transformat rapid într-un conflict deschis cu forțele de ordine.
Gaze lacrimogene, tunuri cu apă și mașini răsturnate
Demonstrația a scăpat complet de sub control în momentul în care grupurile de protestatari, mulți dintre ei purtând măști și scandând lozinci antifasciste, au început să provoace cordonul de siguranță al poliției.
Reacția forțelor de ordine: Poliția belgiană a fost nevoită să folosească gaze lacrimogene și să aducă pe străzi tunurile cu apă pentru a împrăștia mulțimea extrem de agresivă.
Pagube pe străzi: Câteva autoturisme au fost răsturnate, iar martorii oculari descriu scene de haos generalizat în zona centrală a orașului.
Extinderea protestelor: Tensiunile s-au resimțit și în estul Belgiei, la Liège, unde studenții s-au adunat pentru a denunța prețurile mari la suporturile de curs și scumpirile din mediul universitar.
Ministrul de Interne: „Nu mai este un simplu protest!”
Avertismentele autorităților belgiene sunt ferme. Ministrul de Interne, Bernard Quintin, a reacționat dur după escaladarea violențelor și a transmis că statul va acționa fără ezitare pentru restabilirea ordinii publice.
Scânteia franceză aprinde mișcări sociale în toată Europa
Protestele din Belgia reprezintă o rundă de ecouri din Franța, unde zeci de mii de oameni au ieșit pe străzi în cadrul unor manifestații uriașe. Ceea ce a început în Hexagon ca un protest împotriva subfinanțării școlilor s-a transformat rapid într-o revoltă generală față de tăierile bugetare, inegalitatea socială și explozia costului vieții.