Avion Austrian Airlines, pe ruta Tel Aviv–Viena, deviat de urgență la Sofia după o amenințare cu bombă primită în apropiere de granița cu România

Un avion de pasageri al companiei Austrian Airlines, care zbura de la Tel Aviv spre Viena, a aterizat de urgență duminică seară pe aeroportul din Sofia, după ce echipajul a primit o amenințare cu bombă. Aeronava se afla în apropierea graniței dintre Bulgaria și România. Zborul OS82 era operat cu un Airbus A320, potrivit Ministerului Transporturilor din Bulgaria, citat de BTA.
Echipajul a primit avertizarea în timp ce zbura lângă granița cu România și a decis să se îndrepte spre Sofia, a transmis Ministerul Transporturilor de la Sofia, potrivit BTA. Forțele Aeriene bulgare au ridicat de la sol un avion de vânătoare MiG-29, care a însoțit aeronava de pasageri până pe aeroport. Ministerul Apărării din Bulgaria a precizat că intervenția s-a desfășurat în cadrul misiunii NATO de poliție aeriană, în coordonare cu Centrul NATO pentru Operațiuni Aeriene Combinate de la Torrejón, Spania.
Potrivit datelor Flightradar24, citate de AFP, avionul de pasageri a intrat în spațiul aerian al României în jurul orei 21.10, înainte de a schimba direcția și de a se îndrepta spre Sofia. În timpul zborului, piloții au activat codul de urgență care alertează controlorii de trafic aerian că aeronava se confruntă cu o situație critică.
Aterizare în siguranță, pasageri evacuați
Grupul Lufthansa, din care face parte Austrian Airlines, a confirmat că a fost primită o amenințare privind zborul OS82 și că aeronava a aterizat în siguranță la Sofia, la ora 20.42, ora Europei Centrale (21.42, ora României). Potrivit autorităților bulgare, la bord se aflau 51 de pasageri și șase membri ai echipajului: doi piloți și patru însoțitori de bord.
Toate persoanele au coborât în siguranță, iar echipele de intervenție au început verificarea aeronavei pentru a stabili dacă exista un dispozitiv exploziv. Compania a declarat pentru AFP că a fost efectuată o verificare de securitate a avionului.
Purtătoarea de cuvânt a Austrian Airlines, Anita Kiefer, a confirmat incidentul și a precizat că prioritatea companiei este siguranța pasagerilor și a echipajului.
Ancheta, în desfășurare
Ministerul Transporturilor din Bulgaria a anunțat constituirea unui grup operativ pentru gestionarea incidentului, iar instituțiile competente au început o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care a fost primită amenințarea. Nu au fost făcute publice, până în prezent, rezultatele verificărilor de la bordul aeronavei.
Ce relatează presa israeliană
Site-ul israelian Ynet a scris că Austrian Airlines ar fi primit avertizarea de la un cetățean austriac, după ce avionul decolase din Israel. Potrivit aceleiași surse, persoana care a transmis alerta nu s-ar fi aflat la bordul aeronavei. Informația nu a fost confirmată oficial de autoritățile bulgare sau de companie.
Tot presa israeliană a relatat că, printre pasageri, s-ar fi aflat și o delegație de tineri care urmau să susțină intervenții la Organizația Națiunilor Unite.