Avion Austrian Airlines, pe ruta Tel Aviv–Viena, deviat de urgență la Sofia după o amenințare cu bombă primită în apropiere de granița cu România

Scris de Catalina Anghel Publicat: 19 oct. 2026, 07:48

Un avion de pasageri al companiei Austrian Airlines, care zbura de la Tel Aviv spre Viena, a aterizat de urgență duminică seară pe aeroportul din Sofia, după ce echipajul a primit o amenințare cu bombă. Aeronava se afla în apropierea graniței dintre Bulgaria și România. Zborul OS82 era operat cu un Airbus A320, potrivit Ministerului Transporturilor din Bulgaria, citat de BTA.

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