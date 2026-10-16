Alertă falsă de cutremur cu magnitudinea 9,9 în Japonia. Agenția Meteorologică și-a cerut scuze

O alertă eronată privind un cutremur cu magnitudinea 9,9 în apropierea Peninsulei Kamchatka a fost transmisă în Japonia, populația din mai multe regiuni fiind avertizată să se pregătească pentru mișcări seismice puternice. Avertizarea a fost retrasă după aproximativ opt minute, iar Agenția Meteorologică a Japoniei (JMA) și-a cerut scuze pentru informațiile incorecte.
Cutremurul din apropierea Peninsulei Kamchatka a fost supraestimat
Potrivit The Mirror, seismul înregistrat în apropierea Peninsulei Kamchatka s-a produs în jurul orei 12:39 și a avut magnitudinea 6,9, nu 9,9, așa cum indica alerta inițială.
Avertizarea anunța mișcări seismice deosebit de puternice în Hokkaido, Tohoku și Kanto. Ulterior, alerta a fost anulată. Conform informațiilor relatate de publicație, nu a fost semnalat un risc de tsunami.
Agenția Meteorologică a Japoniei a anunțat o anchetă
JMA a confirmat că avertismentul greșit a fost emis în urma unei supraestimări a magnitudinii cutremurului, relatează Turkiye Today.
În cadrul unei conferințe de presă organizate în cursul după-amiezii, reprezentanții agenției au prezentat scuze și au anunțat verificări pentru a stabili de ce a fost generată estimarea incorectă.
Oficialii au exclus ipoteza unui atac cibernetic. La momentul declarațiilor, cauza exactă a erorii nu fusese însă stabilită.