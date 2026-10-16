Alertă falsă de cutremur cu magnitudinea 9,9 în Japonia. Agenția Meteorologică și-a cerut scuze

Scris de Darius Stănescu Publicat: 16 oct. 2026, 15:25

O alertă eronată privind un cutremur cu magnitudinea 9,9 în apropierea Peninsulei Kamchatka a fost transmisă în Japonia, populația din mai multe regiuni fiind avertizată să se pregătească pentru mișcări seismice puternice. Avertizarea a fost retrasă după aproximativ opt minute, iar Agenția Meteorologică a Japoniei (JMA) și-a cerut scuze pentru informațiile incorecte.

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