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Alertă falsă de cutremur cu magnitudinea 9,9 în Japonia. Agenția Meteorologică și-a cerut scuze

Cutremur

Cutremur

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Scris de Darius Stănescu Publicat: 16 oct. 2026, 15:25

O alertă eronată privind un cutremur cu magnitudinea 9,9 în apropierea Peninsulei Kamchatka a fost transmisă în Japonia, populația din mai multe regiuni fiind avertizată să se pregătească pentru mișcări seismice puternice. Avertizarea a fost retrasă după aproximativ opt minute, iar Agenția Meteorologică a Japoniei (JMA) și-a cerut scuze pentru informațiile incorecte.

Cutremurul din apropierea Peninsulei Kamchatka a fost supraestimat

Potrivit The Mirror, seismul înregistrat în apropierea Peninsulei Kamchatka s-a produs în jurul orei 12:39 și a avut magnitudinea 6,9, nu 9,9, așa cum indica alerta inițială.

Avertizarea anunța mișcări seismice deosebit de puternice în Hokkaido, Tohoku și Kanto. Ulterior, alerta a fost anulată. Conform informațiilor relatate de publicație, nu a fost semnalat un risc de tsunami.

Agenția Meteorologică a Japoniei a anunțat o anchetă

JMA a confirmat că avertismentul greșit a fost emis în urma unei supraestimări a magnitudinii cutremurului, relatează Turkiye Today.

În cadrul unei conferințe de presă organizate în cursul după-amiezii, reprezentanții agenției au prezentat scuze și au anunțat verificări pentru a stabili de ce a fost generată estimarea incorectă.

Oficialii au exclus ipoteza unui atac cibernetic. La momentul declarațiilor, cauza exactă a erorii nu fusese însă stabilită.

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