Salarii înghețate până în 2030 pentru 660.000 de angajați Volkswagen! Planul conducerii stârnește revoltă

Lovitură pentru sute de mii de angajați Volkswagen! Gigantul auto german intenționează să înghețe salariile celor aproximativ 660.000 de salariați pe care îi are la nivel mondial, până în anul 2030. Planul a fost făcut public luni, 19 octombrie, de Comitetul de întreprindere, care susține că a primit informații interne despre intențiile conducerii. Sindicatele se opun măsurii și avertizează că angajații nu vor accepta atât de ușor înghețarea veniturilor pentru următorii ani.
Volkswagen vrea să înghețe salariile până în 2030. Sindicatele se opun planului
Informațiile despre înghețarea salariilor au fost publicate inițial de ziarul german Sueddeutsche Zeitung, care a citat documente interne ale companiei. Ulterior, Comitetul de întreprindere a confirmat că a fost informat despre intențiile Consiliului executiv. Reprezentanții angajaților consideră propunerea „absurdă” și se așteaptă la o rezistență puternică împotriva unor măsuri pe care le descriu drept „destul de nerealiste”.
De cealaltă parte, Volkswagen a refuzat să comenteze informațiile, pe care le-a numit „speculații”. Un purtător de cuvânt al companiei a precizat că noua rundă de negocieri, programată pentru această săptămână, va sta la baza eventualelor propuneri privind reducerea cheltuielilor cu personalul. Tensiunile dintre conducere și angajați au crescut în ultimele luni, după ce directorul general Oliver Blume a mers mai departe cu restructurarea grupului auto german, considerată cea mai radicală din istoria Volkswagen.
„La Volkswagen, evoluţia salariilor este decisă la masa negocierilor, nu prin decret al Consiliului executiv", a declarat un purtător de cuvânt al sindicatului german IG Metall, conform Agerpres.
Angajații Volkswagen ar putea pierde aproximativ 10% din venituri
Potrivit documentelor citate de Sueddeutsche Zeitung, înghețarea salariilor până în 2030 ar putea însemna pentru angajații afectați o pierdere de aproximativ 10% din venituri, ca urmare a lipsei majorărilor salariale. Planurile conducerii nu s-ar opri însă aici. Noile orientări globale, intrate în vigoare în trimestrul al patrulea al acestui an, prevăd și reduceri ale plăților variabile, ale plăților speciale și ale beneficiilor acordate salariaților.
Aceste propuneri apar într-o perioadă în care relațiile dintre Volkswagen și reprezentanții angajaților sunt tot mai tensionate. Comitetul de întreprindere contestă măsurile avute în vedere de conducere, în timp ce compania susține că eventualele decizii privind costurile cu forța de muncă vor fi discutate în cadrul negocierilor. Deocamdată, înghețarea salariilor nu este o măsură definitivă.
Vânzările Volkswagen au scăzut puternic. Probleme mari pe piața din China
Planurile de reducere a cheltuielilor vin în contextul în care Volkswagen a înregistrat scăderi importante ale vânzărilor. În trimestrul al treilea din 2026, grupul german a livrat 1,89 milioane de vehicule la nivel mondial, cu 14,3% mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cea mai mare scădere a fost înregistrată în China, unde livrările Volkswagen s-au prăbușit cu 38,5% față de anul precedent.
Nici rezultatele pentru primele nouă luni ale anului nu sunt mai bune. Volkswagen a vândut puțin peste șase milioane de vehicule la nivel mondial, cu aproximativ 600.000 mai puține decât în aceeași perioadă din 2025. Scăderea reprezintă un declin de 9%, în timp ce conducerea companiei continuă procesul de restructurare și pregătește noi negocieri privind cheltuielile cu angajații.