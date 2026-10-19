Salarii înghețate până în 2030 pentru 660.000 de angajați Volkswagen! Planul conducerii stârnește revoltă

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 19 oct. 2026, 15:19

Lovitură pentru sute de mii de angajați Volkswagen! Gigantul auto german intenționează să înghețe salariile celor aproximativ 660.000 de salariați pe care îi are la nivel mondial, până în anul 2030. Planul a fost făcut public luni, 19 octombrie, de Comitetul de întreprindere, care susține că a primit informații interne despre intențiile conducerii. Sindicatele se opun măsurii și avertizează că angajații nu vor accepta atât de ușor înghețarea veniturilor pentru următorii ani.

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