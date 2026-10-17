Prag critic depășit: Datoria publică a urcat la 60,4% din PIB în iulie 2026

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 oct. 2026, 15:17

Datoria guvernamentală a României a crescut cu încă 8 miliarde de lei într-o singură lună, ajungând la un nivel de aproape 1.205 miliarde de lei în iulie 2026, conform celor mai noi date oficiale.

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