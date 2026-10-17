Prag critic depășit: Datoria publică a urcat la 60,4% din PIB în iulie 2026

Datoria guvernamentală a României a crescut cu încă 8 miliarde de lei într-o singură lună, ajungând la un nivel de aproape 1.205 miliarde de lei în iulie 2026, conform celor mai noi date oficiale.
Îndatorarea guvernamentală a României își menține ritmul de creștere. În luna iulie 2026, datoria publică a urcat la 60,4% din PIB, comparativ cu nivelul de 60% înregistrat în iunie, luând în calcul datele privind Produsul Intern Brut furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) pe 7 septembrie 2026.
Maturitatea datoriei: Avans considerabil pe termen scurt
Structura pe termene de rambursare arată o creștere în ambele categorii, însă cel mai vizibil avans s-a înregistrat în zona obligațiilor pe termen scurt:
Datoria pe termen mediu și lung: A urcat la 1.144 miliarde de lei (față de 1.142 miliarde de lei în iunie).
Datoria pe termen scurt: A înregistrat o creștere de la 54,52 miliarde de lei la 60,54 miliarde de lei.
În ceea ce privește instrumentele de finanțare, titlurile de stat reprezintă principala componentă a datoriei, însumând 961,41 miliarde de lei. În paralel, împrumuturile contractate de stat s-au ridicat la 219,4 miliarde de lei.
Repartizarea pe monede: Euro devine principala valută a datoriei
Raportat la structura pe monede, datoria guvernamentală este împărțită aproape egal între moneda națională și valuta europeană:
Moneda națională (RON): 536,23 miliarde de lei.
Euro (EUR): Echivalentul a 539,9 miliarde de lei.
Dolari americani (USD): Echivalentul a 125,79 miliarde de lei.
Administrația centrală versus administrația locală
Conform datelor oficiale publicate de Ministerul Finanțelor, cea mai mare pondere din stocul total aparține administrației centrale:
Administrația publică centrală: A consemnat o datorie de 1.177 miliarde de lei în iulie 2026 (în creștere de la 1.169 miliarde de lei în iunie). Din această sumă, 1.116 miliarde de lei sunt angajamente pe termen mediu și lung, majoritatea fiind denominate în lei (515,7 miliarde lei) și euro (echivalentul a 532,7 miliarde lei).
Administrația publică locală: A înregistrat o creștere moderată, ajungând la 27,73 miliarde de lei (de la 27,28 miliarde lei în luna precedentă), din care 27,7 miliarde de lei reprezintă datorie pe termen mediu și lung.
Repartizarea internă vs. externă: Datoria internă trece pe primul loc
Un alt aspect esențial al evoluției din iulie 2026 este inversarea ponderii dintre finanțarea internă și cea externă:
Datoria internă: A crescut la 607,386 miliarde de lei (30,5% din PIB), de la 596,145 miliarde lei (29,9% din PIB) în iunie. Aceasta se împarte între administrația centrală (586,5 miliarde lei) și cea locală (20,82 miliarde lei).
Datoria externă: A marcat o ușoară scădere, ajungând la 597,6 miliarde de lei (30% din PIB), față de 600,91 miliarde lei (30,1% din PIB) în iunie. Din totalul datoriei externe, 590,7 miliarde de lei aparțin administrației centrale, iar 6,91 miliarde de lei administrației locale.