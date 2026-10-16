Iarnă mai ieftină la pompă? Dumitru Chisăliță, propus la Energie, cere extinderea plafonării și la benzină

Scris de Iulian Budusan Publicat: 16 oct. 2026, 23:31

Șoferii ar putea scăpa de scumpirile din această iarnă. Dumitru Chisăliță, propunerea premierului desemnat Luca Niculescu pentru Ministerul Energiei, susține nu doar menținerea reducerilor la carburanți pe timpul sezonului rece, ci și extinderea acestora pentru benzină.

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