Carburanții și gazele s-ar putea scumpi până în 2028. Ce impact vor avea noile reguli UE asupra românilor

Prețurile carburanților și gazelor naturale ar putea crește în următorii ani, pe fondul aplicării noilor măsuri europene pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Sistemul pregătit la nivelul Uniunii Europene ar putea genera costuri suplimentare, care s-ar putea reflecta în facturile și cheltuielile consumatorilor. Impactul asupra românilor va depinde însă și de evoluția piețelor energetice, precum și de măsurile adoptate de autoritățile naționale.
Uniunea Europeană urmărește reducerea emisiilor poluante, iar noile reguli privind carbonul ar putea influența prețurile combustibililor și ale energiei. În aceste condiții, gospodăriile și companiile s-ar putea confrunta cu noi presiuni asupra bugetelor, în funcție de modul în care costurile suplimentare vor fi transferate către consumatori.
Pe de altă parte, evoluția prețurilor la pompă ar putea fi influențată și de măsurile luate pentru suplimentarea ofertei de carburanți. Potrivit informațiilor prezentate, peste 20 de milioane de barili de motorină ar putea ajunge pe piață, ceea ce ar putea contribui la temperarea prețurilor, în funcție de cerere și de evoluția pieței internaționale.
Agenția Internațională pentru Energie a anunțat o operațiune de eliberare a rezervelor strategice, ca o continuare a măsurilor începute în luna martie. În cadrul intervenției anterioare, statele participante au pus deja la dispoziția pieței aproximativ 330 de milioane de barili de petrol și produse petroliere, potrivit datelor menționate în materialul inițial.
Motorina se află în centrul acestor măsuri, având un rol important în transporturi și în activitatea economică. O creștere a disponibilității sale ar putea reduce presiunea asupra prețurilor, însă efectul concret va depinde de amploarea livrărilor și de condițiile de pe piețele internaționale.
Astfel, perspectivele pentru următorii ani rămân incerte: noile măsuri europene de reducere a emisiilor ar putea adăuga presiuni asupra costurilor energiei, în timp ce eliberarea rezervelor strategice ar putea contribui la echilibrarea pieței. Pentru consumatorii din România, evoluția prețurilor va depinde atât de contextul european și internațional, cât și de deciziile viitorului Guvern privind taxele și politicile energetice.