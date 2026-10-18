Carburanții și gazele s-ar putea scumpi până în 2028. Ce impact vor avea noile reguli UE asupra românilor

Publicat 18 oct. 2026, 20:23 Actualizat 18 oct. 2026, 20:25 Sursă Realitatea PLUS

Prețurile carburanților și gazelor naturale ar putea crește în următorii ani, pe fondul aplicării noilor măsuri europene pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Sistemul pregătit la nivelul Uniunii Europene ar putea genera costuri suplimentare, care s-ar putea reflecta în facturile și cheltuielile consumatorilor. Impactul asupra românilor va depinde însă și de evoluția piețelor energetice, precum și de măsurile adoptate de autoritățile naționale.

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