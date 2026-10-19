Irlanda a expulzat 24 de români condamnați penal. Interdicții de intrare de până la 10 ani

Scris de Darius Stănescu Publicat: 19 oct. 2026, 09:25

Irlanda a expulzat duminică 24 de cetățeni români condamnați pentru diverse infracțiuni, de la furturi prin efracție până la trafic de droguri și agresiuni sexuale. Bărbații au fost aduși la București cu un avion închiriat de autoritățile irlandeze și au primit interdicții de revenire în țară pentru perioade de până la zece ani.

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