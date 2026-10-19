Irlanda a expulzat 24 de români condamnați penal. Interdicții de intrare de până la 10 ani

Irlanda a expulzat duminică 24 de cetățeni români condamnați pentru diverse infracțiuni, de la furturi prin efracție până la trafic de droguri și agresiuni sexuale. Bărbații au fost aduși la București cu un avion închiriat de autoritățile irlandeze și au primit interdicții de revenire în țară pentru perioade de până la zece ani.
Operațiunea a fost coordonată prin Biroul Național pentru Imigrație al Poliției Irlandeze (GNIB). Cei 24 de români au vârste cuprinse între 24 și 57 de ani.
Aeronava a plecat de pe aeroportul din Dublin la ora locală 16:25 și a aterizat la București la ora 22:00, ora României. Costul închirierii avionului s-a ridicat la 182.270 de euro, fără TVA.
18 dintre românii expulzați au fost preluați din închisori
Dintre cei 24 de bărbați, 18 se aflau în penitenciare din Irlanda și au fost transferați din custodia administrației închisorilor către autoritățile pentru imigrație. Ceilalți șase au fost arestați în diferite regiuni ale țării și ținuți în custodie până la punerea în aplicare a măsurii de expulzare, potrivit The Irish Times.
Condamnările acestora au vizat infracțiuni precum furturi prin efracție, violență domestică, agresiuni sexuale, trafic de droguri și fapte asociate criminalității organizate.
Pe durata zborului, românii au fost însoțiți de polițiști irlandezi, personal medical și interpreți. La bord s-a aflat și un observator pentru respectarea drepturilor omului.
Autoritățile irlandeze: majoritatea românilor respectă legea și contribuie la societate
Colm Brophy, secretar de stat în Ministerul Justiției din Irlanda, a transmis că respectarea legii este obligatorie pentru toate persoanele care locuiesc în țară. Oficialul a subliniat, totodată, că faptele celor expulzați nu caracterizează comunitatea românească.
„Este esențial ca toate persoanele care locuiesc în Irlanda să respecte legile țării. Este important să recunoaștem că majoritatea cetățenilor români care locuiesc în Irlanda respectă legile noastre și contribuie pozitiv la societatea irlandeză”, a declarat acesta.
245 de persoane expulzate cu avioane închiriate în 2026
Potrivit datelor prezentate de Brophy, autoritățile irlandeze organizaseră în acest an alte șase zboruri speciale, prin care au fost îndepărtate din țară 221 de persoane.
După transportul celor 24 de cetățeni români la București, numărul persoanelor expulzate cu aeronave închiriate a ajuns la 245 în 2026. Dintre acestea, 91 sunt cetățeni ai Uniunii Europene expulzați pentru infracțiuni, a precizat oficialul irlandez.
Legislația europeană privind libera circulație permite, în anumite condiții, expulzarea unui cetățean al Uniunii dintr-un alt stat membru. Măsura poate fi aplicată atunci când autoritățile consideră că persoana reprezintă o amenințare gravă pentru siguranța sau ordinea publică.