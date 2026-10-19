Incendiu devastator la o bază militară din Canada: patru militari morți, zeci de răniți. Cod portocaliu, în spitalele din Alberta

Patru militari canadieni au murit, iar zeci de persoane au fost rănite în urma unui incendiu de vegetație izbucnit în timpul unor exerciții militare cu muniție reală, organizate la baza militară Wainwright din provincia Alberta, Canada. Potrivit autorităților, 39 de persoane erau internate în spital duminică după-amiază, dintre care cel puțin 19 se aflau în stare critică, relatează CNN. Premierul Canadei, Mark Carney, a descris incidentul drept una dintre cele mai grave tragedii suferite de forțele armate canadiene pe teritoriul țării, în timp de pace.
Din ce cauză s-a extins incendiul
Potrivit generalului-maior Wade Rutland, incendiul a izbucnit sâmbătă, în timpul unui exercițiu de instruire care includea folosirea armamentului și a muniției reale, aruncarea grenadelor de mână și simularea unor atacuri, relatează publicația britanică.
Un incendiu ardea deja de câteva ore la aproximativ un kilometru de zona de antrenament. Responsabilii poligonului au decis însă că exercițiile puteau continua, deoarece focul era considerat sub control și nu se estima că va ajunge în apropierea militarilor. Situația s-a schimbat rapid după ce vântul și-a modificat direcția, iar flăcările s-au extins cu o viteză neobișnuit de mare. Rutland a declarat că incendiul a parcurs aproximativ un kilometru în doar 30-60 de secunde.
Cauza exactă a incendiului este în continuare investigată. Generalul a precizat că armata nu consideră că focul ar fi fost provocat de o intervenție externă sau de infrastructura petrolieră și de gaze. Un oficial al Departamentului Apărării Naționale a declarat anterior pentru CBC că nu există indicii privind un act terorist.
Cod portocaliu în spitalele din provincia Alberta
După izbucnirea incendiului, spitalele din Alberta au activat codul portocaliu, protocol utilizat în situațiile de urgență care implică un număr mare de victime. Unitățile medicale din Wainwright au fost rapid copleșite, iar pacienții au fost transportați și către spitale din Edmonton.
Serviciile medicale de urgență au trimis la fața locului 30 de echipaje și mijloace de intervenție, inclusiv 22 de ambulanțe terestre, șase aeronave cu aripă fixă și două elicoptere. Codul portocaliu a fost dezactivat până duminică după-amiază.
Primarul localității Wainwright a declarat că incendiul a depășit gardul perimetral al bazei, dar a fost ținut sub control de echipele de intervenție.
Baza Wainwright, un important centru de instruire militară
Baza Forțelor Canadiene Wainwright se află la aproximativ 210 kilometri sud-est de Edmonton și găzduiește centre importante de instruire militară. Aceasta este folosită inclusiv pentru pregătirea unităților de luptă ale armatei canadiene staționate la Edmonton.
Batalionul implicat în exercițiu se pregătea să devină o forță de reacție rapidă și urma să fie desfășurat în Letonia în primăvara următoare, în cadrul misiunii NATO de consolidare a apărării aliaților din Europa de Est.
Tragedia a afectat profund comunitatea locală, unde numeroși locuitori au legături directe cu baza militară, fie prin serviciul activ, fie prin foști membri ai forțelor armate.