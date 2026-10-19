Incendiu devastator la o bază militară din Canada: patru militari morți, zeci de răniți. Cod portocaliu, în spitalele din Alberta

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 19 oct. 2026, 09:48

Patru militari canadieni au murit, iar zeci de persoane au fost rănite în urma unui incendiu de vegetație izbucnit în timpul unor exerciții militare cu muniție reală, organizate la baza militară Wainwright din provincia Alberta, Canada. Potrivit autorităților, 39 de persoane erau internate în spital duminică după-amiază, dintre care cel puțin 19 se aflau în stare critică, relatează CNN. Premierul Canadei, Mark Carney, a descris incidentul drept una dintre cele mai grave tragedii suferite de forțele armate canadiene pe teritoriul țării, în timp de pace.

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