Vremea se schimbă din nou. ANM anunță ploi și vânt puternic, apoi temperaturi de până la 25 de grade

Publicat 18 oct. 2026, 07:11 Sursă Realitatea PLUS

România traversează un episod de vreme rece și mohorâtă, cu ploi și intensificări ale vântului, mai ales în jumătatea de est a țării. Meteorologul ANM Mihai Huștiu a explicat, la Realitatea PLUS, că temperaturile vor crește la începutul săptămânii, iar miercuri ar putea ajunge la 24–25 de grade în vest. Încălzirea va fi însă de scurtă durată: după mijlocul săptămânii, ploile vor reveni, iar temperaturile vor avea din nou tendința de scădere.

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