Vremea se schimbă din nou. ANM anunță ploi și vânt puternic, apoi temperaturi de până la 25 de grade

România traversează un episod de vreme rece și mohorâtă, cu ploi și intensificări ale vântului, mai ales în jumătatea de est a țării. Meteorologul ANM Mihai Huștiu a explicat, la Realitatea PLUS, că temperaturile vor crește la începutul săptămânii, iar miercuri ar putea ajunge la 24–25 de grade în vest. Încălzirea va fi însă de scurtă durată: după mijlocul săptămânii, ploile vor reveni, iar temperaturile vor avea din nou tendința de scădere.
Diferențe mari de temperatură între regiunile țării
Vremea rămâne rece duminică, mai ales în estul României, unde temperaturile se situează sub mediile multianuale. În nordul Moldovei, maximele vor ajunge la doar 10 grade, în timp ce în Oltenia, unde își face apariția și soarele, sunt așteptate valori de 21–22 de grade.
Diferențele se vor menține și luni. În regiunile estice, temperaturile vor fi în jurul a 10 grade sau ușor peste acest prag, în timp ce în sud-vest se vor înregistra 22–23 de grade.
„Tot în regiunile estice vremea se păstrează rece, temperaturi modeste, în jurul a 10 grade sau ușor peste, iar în sud-vest temperaturile de 22-23 de grade”, a declarat meteorologul Mihai Huștiu, la Realitatea PLUS.
Ploi și rafale de până la 80 km/h la munte
Potrivit meteorologului, vremea este influențată de o arie ciclonică din bazinul Mării Negre, care va evolua și spre estul și nord-estul României.
În orele următoare, vântul se va intensifica în Moldova, Dobrogea și pe crestele Carpaților. Rafalele pot depăși 40–50 km/h în zonele joase, iar la munte pot atinge 70–80 km/h.
Ploile se vor extinde în jumătatea de est a țării, unde vor continua și luni. Izolat, se pot acumula cantități de apă de 10–20 de litri pe metrul pătrat, în special în:
„Așadar un episod cu precipitații și vânt în jumătatea de est a țării astăzi și luni, după care așteptăm o ameliorare sub aspectul precipitațiilor”, a precizat Mihai Huștiu.
Vremea se încălzește marți și miercuri. Unde sunt posibile 25 de grade
După cele două zile cu ploi și vânt în est, vremea se va ameliora. Marți și miercuri, precipitațiile se vor restrânge, iar temperaturile vor crește în mare parte din țară.
Cele mai ridicate valori sunt așteptate miercuri, în vestul României, unde termometrele ar putea indica 24 de grade, posibil chiar 25 de grade.
Încălzirea se va simți și în București. După zilele cu vreme rece, de toamnă autentică, temperaturile ar putea ajunge miercuri la 20–22 de grade, potrivit meteorologului ANM.
Un nou episod de ploi după mijlocul săptămânii
Încălzirea nu pare să fie de durată. După mijlocul săptămânii, un nou episod de precipitații va cuprinde România, de această dată dinspre vest, iar temperaturile vor avea tendința de scădere.
„Deci o vreme schimbătoare în această perioadă, perioade cu ploi astăzi și mâine, în principal în jumătatea de est, iar după mijlocul săptămânii alte ploi vin de această dată dinspre vestul țării”, a explicat Mihai Huștiu, la Realitatea PLUS.