Vremea se încălzește după episodul de frig. ANM anunță temperaturi de până la 22 de grade

Vremea se încălzește în zilele următoare, după o perioadă cu temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite pentru mijlocul lunii octombrie. Meteorologul ANM Oana Păduraru a explicat, la Realitatea Plus, că maximele vor ajunge la 21–22 de grade în sudul și vestul țării, iar ninsorile de la munte vor lăsa locul ploilor.
Temperaturi de până la 22 de grade în sudul și vestul țării
Potrivit meteorologului, temperaturile vor începe să crească de mâine. Încălzirea se va resimți în special în regiunile sudice și vestice, unde, după-amiaza, sunt așteptate valori de 21–22 de grade. Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în Oltenia.
„După această perioadă cu vreme chiar mai rece decât în mod obișnuit pentru mijlocul lunii octombrie, tendința este ca începând de mâine să crească valorile termice, astfel încât în regiunile sudice, dar și pe vestul țării să ajungem la valori, după amiază, de 21-22 de grade”, a declarat Oana Păduraru, la Realitatea Plus.
Și în celelalte regiuni, temperaturile vor reveni la valori obișnuite pentru această perioadă a anului.
Ninsorile de la munte vor fi înlocuite de ploi
Episodul de răcire a adus ninsori în zona montană înaltă, la altitudini de peste 1.500 de metri. Odată cu încălzirea vremii, probabilitatea de ninsoare va scădea semnificativ.
„În zilele următoare, având în vedere că vremea se mai încălzește, probabilitatea pentru o ninsoare va diminua foarte, foarte mult”, a precizat meteorologul ANM.
La începutul săptămânii viitoare, precipitațiile vor fi sub formă de ploaie inclusiv în zona montană, potrivit prognozei prezentate de Oana Păduraru.
Unde mai sunt așteptate ploi în zilele următoare
În zonele joase de relief, ploile vor continua în special în estul, nordul și centrul țării. În celelalte regiuni, acestea vor apărea doar pe arii foarte restrânse.
Cantitățile de apă vor fi, în general, reduse. Izolat, în estul teritoriului, se pot acumula 20–25 de litri pe metru pătrat, însă pe intervale mai lungi de timp.
În ceea ce privește vântul, meteorologul a precizat că acesta nu va mai crea probleme în zilele următoare, nici în zonele montane.
Nopți mai puțin reci la începutul săptămânii viitoare
Încălzirea se va reflecta și în temperaturile din timpul nopții. Potrivit Oanei Păduraru, valorile nocturne nu vor mai coborî la fel de mult, iar la începutul săptămânii viitoare sunt așteptate temperaturi ușor pozitive chiar și în depresiuni.