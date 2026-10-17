Vremea se încălzește după episodul de frig. ANM anunță temperaturi de până la 22 de grade

Publicat 17 oct. 2026, 07:12 Sursă Realitatea PLUS

Vremea se încălzește în zilele următoare, după o perioadă cu temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite pentru mijlocul lunii octombrie. Meteorologul ANM Oana Păduraru a explicat, la Realitatea Plus, că maximele vor ajunge la 21–22 de grade în sudul și vestul țării, iar ninsorile de la munte vor lăsa locul ploilor.

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