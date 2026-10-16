Vremea în weekend: Se întorc ploile și frigul! Lapoviță și ninsoare la munte

Scris de Catalina Anghel Publicat: 16 oct. 2026, 07:49

Vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă în următoarele zile, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). În weekend, ploile vor afecta mai multe regiuni ale țării, iar la munte sunt așteptate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile vor crește ușor în unele zone începând de duminică, 18 octombrie, însă vremea va rămâne schimbătoare. În București, maximele se vor situa în general între 15 și 19 grade Celsius.

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