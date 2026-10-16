Vremea în weekend: Se întorc ploile și frigul! Lapoviță și ninsoare la munte
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Vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă în următoarele zile, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). În weekend, ploile vor afecta mai multe regiuni ale țării, iar la munte sunt așteptate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile vor crește ușor în unele zone începând de duminică, 18 octombrie, însă vremea va rămâne schimbătoare. În București, maximele se vor situa în general între 15 și 19 grade Celsius.
Vremea azi, 16 octombrie, și în noaptea de vineri spre sâmbătă
Potrivit prognozei ANM pentru intervalul 16 octombrie, ora 09:00 – 17 octombrie, ora 09:00, vremea va fi mai rece decât în mod normal pentru această dată, iar cerul va fi temporar noros.
Va ploua slab, cu cantități de apă în general de 2–8 l/mp, în zona montană, local în Oltenia, Muntenia, Moldova, Maramureș și Transilvania, precum și izolat în Banat, Crișana și posibil în Dobrogea.
La munte, mai ales la altitudini de peste 1.500 de metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Se va depune un strat de zăpadă de 2–5 cm, în general.
Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în timpul zilei în Moldova și local în Dobrogea și Bărăgan. Rafalele vor atinge, în general, 40–45 km/h.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 grade în estul Transilvaniei și 18 grade în sud-vestul Olteniei. Minimele se vor situa între -1 grad în nordul Olteniei, unde se va forma brumă, și 10 grade pe litoral.
Dimineața și noaptea, pe alocuri, în special în vestul și sudul țării, se va semnala ceață.
Prognoza meteo pentru București, vineri, 16 octombrie
În Capitală, vremea va fi mai rece decât în mod normal pentru această dată. Cerul va fi temporar noros, iar în cursul zilei va ploua trecător și slab, cu cantități de apă de 1–4 l/mp.
Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 15–16 grade, iar cea minimă se va situa între 3 și 5 grade. Spre dimineață vor fi condiții de ceață.
Vremea în weekend, 17–18 octombrie. Ploi în mai multe regiuni și precipitații la munte
În intervalul 17 octombrie, ora 09:00 – 18 octombrie, ora 09:00, vremea se va menține mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă.
Cerul va fi mai mult noros în nordul, centrul, estul și sud-estul țării, în timp ce în celelalte regiuni va fi temporar noros.
Va ploua în Moldova, local la munte, în Transilvania și Muntenia, precum și izolat în celelalte regiuni. La altitudini de peste 1.700 de metri vor fi și precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare.
Cantitățile de apă vor fi de 1–9 l/mp, iar în estul țării și în Carpații Orientali, pe arii restrânse, se vor acumula 10–20 l/mp.
Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane, unde rafalele vor atinge 60–70 km/h.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 grade în Moldova și 18 grade în Oltenia, iar minimele se vor situa între 2 grade în nordul Olteniei și 10 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, pe alocuri, în centru, vest și sud, va fi ceață.
Cum va fi vremea în București sâmbătă, 17 octombrie
În București, cerul va fi variabil în prima parte a zilei, apoi se va înnora, iar probabilitatea de ploaie va crește. Cantitățile de apă vor fi sub 5 l/mp.
Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 15–17 grade, iar cea minimă de 5–8 grade. Mai ales la începutul intervalului vor fi condiții de ceață.
Duminică, 18 octombrie. Temperaturile cresc ușor, dar ploile continuă
În intervalul 18 octombrie, ora 09:00 – 19 octombrie, ora 09:00, valorile termice vor crește ușor în majoritatea zonelor țării.
În Moldova, Dobrogea, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, în nordul și estul Olteniei, local în Maramureș și la munte, cerul va fi noros și va ploua.
Cantitățile de apă vor fi de 2–10 l/mp, iar în nord-estul țării și la munte, pe alocuri, se vor înregistra 10–25 l/mp.
În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar ploile vor fi posibile doar izolat.
Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Moldova și local în Dobrogea, unde rafalele vor atinge, în general, 40–45 km/h. La munte, mai ales pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură, vitezele vântului vor ajunge la 70–90 km/h.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 21 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în vestul Olteniei. Minimele se vor situa între 5 și 12 grade. Dimineața și noaptea, pe alocuri, se va forma ceață.
Prognoza meteo pentru București, duminică, 18 octombrie
În Capitală, cerul va fi mai mult noros pe parcursul zilei și temporar noros noaptea. Trecător va ploua slab, cu cantități de apă de 1–5 l/mp.
Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 15–17 grade, iar cea minimă de 7–9 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.
Prognoza ANM pentru 16–26 octombrie: ploi în weekend și temperaturi în creștere treptată
Prognoza ANM pentru perioada 16–26 octombrie 2026 indică o vreme mai rece decât în mod obișnuit la începutul intervalului, cu ploi în numeroase regiuni și precipitații mixte la altitudini mari.
În weekend, ploile vor afecta în special Moldova, Transilvania, Muntenia și zonele montane, iar în estul țării și în Carpații Orientali se pot acumula cantități mai însemnate de apă. Duminică, temperaturile vor crește ușor în majoritatea regiunilor, însă precipitațiile vor continua.
În zilele următoare, valorile termice se vor apropia treptat de cele specifice perioadei, iar maximele vor ajunge local la 19–21 de grade. Pentru intervalul 23–26 octombrie, sunt estimate variații ale temperaturilor și posibilitatea unor noi episoade de ploaie, mai ales la munte și în sudul țării.
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