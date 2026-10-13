Vreme mai rece decât normalul perioadei până la începutul lunii noiembrie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 13 oct. 2026, 08:52

Temperaturile se vor situa uşor sub valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a ţării până la începutul lunii noiembrie, urmând ca ulterior să se apropie de mediile climatologice specifice sezonului. Potrivit prognozei pentru intervalul 12 octombrie – 9 noiembrie, publicate marţi de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), în prima săptămână sunt aşteptate precipitaţii peste normal în sud-estul ţării, în timp ce în restul regiunilor acestea vor fi deficitare. Pentru următoarele trei săptămâni, cantităţile de precipitaţii vor fi, în general, apropiate de cele obişnuite pentru această perioadă.

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