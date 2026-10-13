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Vreme mai rece decât normalul perioadei până la începutul lunii noiembrie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 13 oct. 2026, 08:52

Temperaturile se vor situa uşor sub valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a ţării până la începutul lunii noiembrie, urmând ca ulterior să se apropie de mediile climatologice specifice sezonului. Potrivit prognozei pentru intervalul 12 octombrie – 9 noiembrie, publicate marţi de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), în prima săptămână sunt aşteptate precipitaţii peste normal în sud-estul ţării, în timp ce în restul regiunilor acestea vor fi deficitare. Pentru următoarele trei săptămâni, cantităţile de precipitaţii vor fi, în general, apropiate de cele obişnuite pentru această perioadă.

Săptămâna 12 - 19 octombrie

Valorile termice vor fi uşor mai coborâte decât cele specifice acestei săptămâni în cea mai mare parte a ţării, în special în regiunile vestice şi, local, în cele sudice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea sud-estică a ţării, în timp ce în restul teritoriului precipitaţiile vor fi deficitare.

Săptămâna 19 - 26 octombrie

Temperaturile medii vor fi uşor mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.

Cantităţile de precipitaţii se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.

Săptămâna 26 octombrie - 2 noiembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 2 - 9 noiembrie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii estimate vor fi, de asemenea, apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a ţării.

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