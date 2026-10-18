Prognoză ANM pentru Capitală: temperaturi de până la 19 grade și ploi slabe

Scris de Darius Stănescu Publicat: 18 oct. 2026, 11:17

Vremea în București se încălzește ușor în intervalul 18–20 octombrie 2026, iar temperaturile maxime vor ajunge la 19 grade. Potrivit prognozei speciale pentru Capitală, cerul va avea înnorări și vor fi ploi slabe. În perioada vizată nu vor fi în vigoare avertizări meteorologice pentru municipiul București.

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