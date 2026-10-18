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Prognoză ANM pentru Capitală: temperaturi de până la 19 grade și ploi slabe

Prognoză meteo

Prognoză meteo

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Scris de Darius Stănescu Publicat: 18 oct. 2026, 11:17

Vremea în București se încălzește ușor în intervalul 18–20 octombrie 2026, iar temperaturile maxime vor ajunge la 19 grade. Potrivit prognozei speciale pentru Capitală, cerul va avea înnorări și vor fi ploi slabe. În perioada vizată nu vor fi în vigoare avertizări meteorologice pentru municipiul București.

Vremea în București duminică, 18 octombrie: maxime de 16–17 grade

În intervalul 18 octombrie, ora 10:00 – 19 octombrie, ora 09:00, valorile termice vor crește ușor și se vor apropia de cele specifice perioadei. Temperatura maximă va fi de 16–17 grade, iar minima se va situa între 8 și 9 grade.

Cerul va fi temporar noros, iar ploile slabe vor apărea mai ales seara și noaptea. Cantitățile de apă vor fi de 1–3 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat.

Vremea în București luni, 19 octombrie: temperaturi de până la 19 grade

În intervalul 19 octombrie, ora 09:00 – 20 octombrie, ora 02:00, temperaturile se vor situa în jurul valorilor normale pentru această dată. Maxima va ajunge la 18–19 grade.

Cerul va avea înnorări și, trecător, va ploua slab. Se vor acumula 2–5 l/mp, iar izolat cantitățile de apă vor depăși 8 l/mp. Vântul va continua să sufle slab și moderat.

Fără informări sau avertizări meteorologice în Capitală

Potrivit precizării din prognoza specială, în intervalul 18 octombrie, ora 10:00 – 20 octombrie, ora 02:00, pentru municipiul București nu vor fi în vigoare mesaje de informare, atenționare sau avertizare meteorologică.

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