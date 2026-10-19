Pericol pe Autostrada A10: motorină scursă pe carosabil după un accident între o cisternă cu ulei și un autotusim

Accident grav duminică seara pe Autostrada A10, după ce o cisternă care transporta ulei s-a ciocnit cu un autoturism. În urma impactului, rezervorul de motorină s-a spart, iar combustibilul s-a scurs direct pe carosabil.
Un accident rutier grav s-a produs duminică seara pe Autostrada A10, în zona localității Unirea, pe sensul Turda-Sebeș. În coliziune au fost implicate o autocisternă care transporta ulei și un autoturism. În urma impactului, rezervorul de motorină al capului tractor a fost avariat, iar combustibilul s-a scurs pe carosabil. Nu au fost înregistrate victime, potrivit informațiilor transmise de ISU Cluj.
Rezervorul autocisternei a fost avariat
Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit de urgență pentru prevenirea și stingerea incendiilor, aplicând măsurile specifice pentru înlăturarea eventualelor pericole provocate de scurgerile de combustibil.
La fața locului au acționat și polițiștii, alături de personalul care administrează autostrada, pentru gestionarea situației și desfășurarea în siguranță a intervenției.
Traficul, oprit temporar pe Autostrada A10
Potrivit InfoTrafic al Poliției Române, la ora 21:35, circulația pe Autostrada A10 a fost oprită temporar pe sensul Turda – Sebeș, la kilometrul 58, în zona localității Unirea, din cauza accidentului rutier.