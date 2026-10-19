Pericol pe Autostrada A10: motorină scursă pe carosabil după un accident între o cisternă cu ulei și un autotusim

Publicat 19 oct. 2026, 08:11 Sursă Realitatea PLUS

Accident grav duminică seara pe Autostrada A10, după ce o cisternă care transporta ulei s-a ciocnit cu un autoturism. În urma impactului, rezervorul de motorină s-a spart, iar combustibilul s-a scurs direct pe carosabil.

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