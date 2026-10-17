Moștenirea lui Dinu Patriciu, între datorii de peste 528 de milioane de lei și executări silite. Vila de la Snagov, scoasă la licitație

Publicat 17 oct. 2026, 07:29 Sursă Realitatea PLUS

Moștenirea lui Dinu Patriciu continuă să fie disputată la 12 ani de la moartea omului de afaceri. Executorii încearcă să recupereze datorii de peste 528 de milioane de lei, iar printre proprietățile scoase la licitație se numără vila familiei din Siliștea Snagovului. Prețul de pornire depășește 15 milioane de lei.

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