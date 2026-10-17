Moștenirea lui Dinu Patriciu, între datorii de peste 528 de milioane de lei și executări silite. Vila de la Snagov, scoasă la licitație

Moștenirea lui Dinu Patriciu continuă să fie disputată la 12 ani de la moartea omului de afaceri. Executorii încearcă să recupereze datorii de peste 528 de milioane de lei, iar printre proprietățile scoase la licitație se numără vila familiei din Siliștea Snagovului. Prețul de pornire depășește 15 milioane de lei.
De la o avere estimată la peste două miliarde de euro, imperiul de afaceri construit de Dinu Patriciu a ajuns în centrul unor proceduri de executare silită și al unor dispute privind moștenirea. Datoriile urmărite de executori depășesc 528 de milioane de lei, la care se adaugă cheltuieli de executare de peste 1,2 milioane de lei.
Vila familiei Patriciu din Siliștea Snagovului, scoasă la licitație
Printre bunurile urmărite se află vila familiei din Siliștea Snagovului, o proprietate care include piscină, anexe și terenuri întinse.
Licitația este programată pentru 17 noiembrie, iar prețul de pornire este de peste 15 milioane de lei. Vânzarea face parte din demersurile executorilor de recuperare a sumelor datorate.
Cum a evoluat averea lui Dinu Patriciu
Dinu Patriciu a fost unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din România. La apogeul activității sale, averea îi era estimată la peste două miliarde de euro, fiind construită în principal prin afacerile din industria petrolieră.
Vânzarea Rompetrol către compania kazahă KazMunaiGaz i-a adus încasări importante. Ulterior, investițiile în imobiliare, comerț și presă au înregistrat pierderi semnificative. În 2013, Forbes îi mai estima averea la aproximativ 190 de milioane de euro.
Cine sunt beneficiarii testamentului lui Dinu Patriciu
Omul de afaceri a murit pe 19 august 2014, la Londra, la vârsta de 64 de ani, în urma unei infecții pulmonare. Cu un an înainte, își întocmise testamentul, prin care stabilise împărțirea averii astfel:
Fiicele sale, Ana și Maria, urmau să primească împreună 82,5% din avere.
Fostei soții, Sabina Patriciu, îi revenea o cotă de 5%.
Melanie Chen, apropiata sa colaboratoare, urma să primească 12,5%.
Împărțirea moștenirii a fost însă complicată de procese, datorii și dispute familiale. La 12 ani de la decesul omului de afaceri, bunurile rămase continuă să facă obiectul procedurilor de recuperare a creanțelor.