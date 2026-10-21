Alertă aeriană în nordul și estul județului Tulcea. A fost emis RO-Alert

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 21 oct. 2026, 07:28

O alertă aeriană a fost instituită miercuri dimineață, 21 octombrie, în nordul și estul județului Tulcea, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat un grup de ținte aeriene în spațiul aerian al Ucrainei, la nord-est de localitatea Vâlcove. Populația a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert.

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