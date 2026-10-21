Alertă aeriană în nordul și estul județului Tulcea. A fost emis RO-Alert

O alertă aeriană a fost instituită miercuri dimineață, 21 octombrie, în nordul și estul județului Tulcea, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat un grup de ținte aeriene în spațiul aerian al Ucrainei, la nord-est de localitatea Vâlcove. Populația a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert.
Potrivit informațiilor transmise miercuri dimineață de Ministerul Apărării Naționale, sistemul de supraveghere radar a identificat, în cursul dimineții de miercuri, un grup de ținte aeriene la nord-est de localitatea Vâlcove, în spațiul aerian ucrainean.
În urma acestei detectări, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea.
Mesaj RO-Alert transmis la ora 03:34
Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert la ora 03:34, prin care populația din zonele vizate a fost avertizată în contextul alertei aeriene.
MApN a precizat că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.
Când a încetat alerta aeriană din Tulcea
Potrivit Ministerului Apărării Naționale, alerta aeriană a încetat la ora 04:02, respectiv după aproximativ 28 de minute de la transmiterea mesajului RO-Alert.