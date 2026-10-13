Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Dr. Adrian Marinescu: A contribuit pandemia la neîncrederea oamenilor în vaccin?

Publicat 13 oct. 2026, 11:14 Actualizat 13 oct. 2026, 11:15

Pandemia de COVID-19, efectele politizării asupra încrederii publice și reticența oamenilor față de vaccinare sunt subiectele unei ediții speciale a podcastului REALITATEA – Ceva-n PLUS, care îl are ca invitat, în premieră la Realitatea Plus, pe dr. Adrian Marinescu.

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