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Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Dr. Adrian Marinescu: A contribuit pandemia la neîncrederea oamenilor în vaccin?

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Scris deRealitatea.NET
Publicat13 oct. 2026, 11:14
Actualizat13 oct. 2026, 11:15

Pandemia de COVID-19, efectele politizării asupra încrederii publice și reticența oamenilor față de vaccinare sunt subiectele unei ediții speciale a podcastului REALITATEA – Ceva-n PLUS, care îl are ca invitat, în premieră la Realitatea Plus, pe dr. Adrian Marinescu.

„Din păcate, pandemia a încurcat lucrurile pentru că, din păcate, a fost politizată”, afirmă medicul, într-o discuție despre impactul pandemiei asupra percepției oamenilor privind vaccinarea.

A contribuit pandemia la neîncrederea în vaccinuri? Cum poate fi recâștigată încrederea publicului în informațiile medicale? Sunt întrebări la care dr. Adrian Marinescu răspunde în noul episod al podcastului.

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 16 octombrie, de la ora 15:00.

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