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Europa, în flăcări! Cine controlează furia străzii și cine profită de haos? H. D. Hartmann vine cu dezvăluiri

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 oct. 2026, 17:31
Actualizat19 oct. 2026, 17:37
SursăRealitate Plus

În această seară, de la ora 20:55, o ediție explozivă a emisiunii „Culisele Statului Paralel”! Cine alimentează tensiunile, cine trage sforile și cine are de câștigat din destabilizarea Europei? Proteste violente, confruntări de stradă și scene ca de război în inima Europei! Este doar revolta oamenilor împinși la limită sau există interese ascunse în spatele exploziei de nemulțumire?

Anca Alexandrescu pune cap la cap piesele unui puzzle politic periculos! Iar analistul H. D. Hartmann vine cu dezvăluiri și scenarii despre viitorul Europei și soarta României! Se schimbă regulile jocului pe continent! Cine va conduce noua Europă și ce se pregătește pentru România?

Răspunsuri incomode, analize fără menajamente și jocuri de putere care pot schimba viitorul țării!

În această seară, de la ora 20:55, „Culisele Statului Paralel”, cu Anca Alexandrescu! Doar la Realitatea PLUS, Televiziunea Poporului!

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