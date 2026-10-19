Europa, în flăcări! Cine controlează furia străzii și cine profită de haos? H. D. Hartmann vine cu dezvăluiri

Publicat 19 oct. 2026, 17:31 Actualizat 19 oct. 2026, 17:37 Sursă Realitate Plus

În această seară, de la ora 20:55, o ediție explozivă a emisiunii „Culisele Statului Paralel”! Cine alimentează tensiunile, cine trage sforile și cine are de câștigat din destabilizarea Europei? Proteste violente, confruntări de stradă și scene ca de război în inima Europei! Este doar revolta oamenilor împinși la limită sau există interese ascunse în spatele exploziei de nemulțumire?

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